La mia ricetta è: strappatelle trafilate al bronzo con pesce spada alla siciliana

di: Sebastiano Leo - del 2020-09-25

l piatto di oggi dello Chef Sebastiano Leo mette in risalto i sapori siciliani. Un tripudio di colori e squisitezza. Buon appetito.

Strappatelle trafilate al bronzo con pesce spada alla siciliana.

Ingredienti:

1 fetta di pesce spada

1 cucchiaio di capperi

5 olive Nocellara del Belice snocciolate

1 cipolla rossa

1 bicchiere di vino bianco

1 spicchio d'aglio tritato

1 ciuffo di prezzemolo tritato

1 cucchiaio di uva passa

20 foglioline di menta

20 foglie di basilico

10 mandorle pelate bianche

6 cucchiai di olio extravergine d'oliva Nocellara del Belice

100 g di passata di ciliegino

150 g di strappatelle trafilate al bronzo.

Procedimento:

In una padella antiaderente mettere la cipolla tritata, i capperi e le olive, fare rosolare leggermente, mettere la fetta di pesce spada e far cuocere per 10/15 minuti da tutti e due i lati. Adesso aggiungere il vino bianco e lasciare cuocere per altri 5 minuti, quindi aggiungere la passata e fare cuocere per altri 10 minuti.

Con l'aiuto di un minipimer o un frullatore, mettere nel bicchiere e frullare le mandorle, la menta, il basilico e un filo di olio extravergine d'oliva Nocellara del Belice. Aggiungere due cucchiai di questo pesto al sugo del pesce spada, lo spicchio di aglio tritato e il prezzemolo tritato.

Nel frattempo scolare la pasta al dente, togliere la fetta di pesce spada dalla padella, pulirla e tagliarla a tocchetti, mettere tutto insieme in padella e fare saltare il tutto per pochi minuti, il tempo di amalgamare tutti gli ingredienti. Adesso impiattare come in foto e servire ben calda. Buon appetito.