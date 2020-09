Investire in Borsa tra opportunità e valutazioni economiche

di: Francesco Accardi - del 2020-09-27

(ph. www.tradingonline.me/)

In molti si chiedono se comprare azioni nell’Autunno del 2020 convenga oppure no. La risposta è molto semplice: si!

Oggi grazie ad internet ognuno di noi anche con un piccolo capitale di partenza può avere facilmente accesso al mercato finanziario, senza doversi recare in banca dove bisogna pagare altissime commissioni per la compravendita di titoli azionari.

Al contrario comprare titoli azionari grazie a broker certificati dalle autorità finanziarie europee nel 2020 conviene decisamente di più.

Oggi per molta gente comprare e vendere azioni finanziarie è diventata una delle attività preferite in cui investire il proprio capitale anche quando si tratta di pochi risparmi.

Su molte piattaforme online prima di iniziare a investire capitale reale è possibile iniziare ad investire e potersi cimentare in questo nuovo campo attraverso le modalità demo, che hanno lo scopo, utilizzando un portafoglio virtuale, di far sperimentare il mercato della compravendita di titoli azionari senza rischiare denaro.

Un primo approccio, questo, utile a capire la logica della compravendita, e iniziare ad avere dimestichezza con le tendenze dei titoli azionari. L’operatività con denaro reale subentra solo quando non si riscontrano più difficoltà con la simulazione e ci si sente, di conseguenza, pronti a gestire il rischio.

Broker per investire in Borsa: nel 2021 solo quelli sicuri

Gli strumenti che si hanno a disposizione per investire in titoli azionari sono molteplici e variano a seconda della piattaforma, o broker, con la quale si decide di investire.

La maggior parte dei top broker sono quelli certificati dalle agenzie di vigilanza finanziaria e che quindi possono operare in Europa. Solo questi, infatti, riescono a dare garanzia della sicurezza delle operazioni.

L’unico modo per essere davvero sicuri di non essere oggetto di truffa è affidarsi solo e soltanto a broker certificati che osservano le regolamentazioni previste dalla normativa MiFID II dell’ESMA, in vigore dal Gennaio 2018.

È oltremodo importante assicurarsi che la piattaforma preveda una forma di assistenza, soprattutto per chi è alle prime armi. Sono numerosi i broker che includono anche un pacchetto di formazione gratuita, la quale permetterà al giovane investitore di apprendere le nozioni di base e colmare le eventuali lacune in tema di investimenti finanziari.

eToro: tra i broker più famosi

Passando all’atto pratico, uno dei broker tra i più famosi che sicuramente è familiare a molti è eToro. Questa piattaforma ha visto una crescita vertiginosa della propria utenza, anche grazie a delle caratteristiche originali e molto utili per comprare azioni sui mercati finanziari: il Social trading e il Copy Trading, di cui è leader europeo.

La cosa che probabilmente la rende più fruibile all’utente principiante è il modo in cui è strutturata la piattaforma, simile ad un moderno social network che permette di interagire e di relazionarsi direttamente agli investitori attivi.

A ciò si aggiunge lo strumento del copy trading: un modo per fare trading automatico, ossia uno strumento capace di vendere e comprare azioni senza il l’intervento diretto, replicando le azioni di un altro trader. Ci sono anche altri modi per fare trading automatico e altre piattaforme ne fanno uso, ma questo è decisamente il più intuitivo ed efficiente.

Imparare il trading online per ridurre i rischi

Ovviamente fare trading online è uno dei tanti modi per fare soldi, e in questa dimensione ci sono in ballo dei rischi. Per evitarli è necessaria una preparazione che possa permettere di imparare le tecniche e le strategie di investimento. Pertanto la cosa più importante per avvicinarci al risultato è fare molta pratica nella modalità demo, così da impratichirsi senza rischi reali.

Quando si entra in azione non conviene affatto investire grosse somme in maniera immediata, il mercato ha una forma non da subito intellegibile, per cui è importante fare pratica e imparare a conoscere prima di buttarsi da subito.