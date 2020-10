Nuovo brano “Mi guarderò" per i due giovani musicisti Francesco Campisi ed Elodin Arcuri

del 2020-10-04

I giovani musicisti Francesco Campisi ed Elodin Arcuri, entrambi di Cattolica Eraclea, hanno pubblicato il loro primo singolo.

Si intitola “Mi guarderò” ed è stato scritto e arrangiato da Francesco ed è cantato da Elodin. Il videoclip è già stato pubblicato online su Facebook e su Youtube ed è già scaricabile su diverse piattaforme. Con un sound aggressivo e una voce potente, i giovani siciliani hanno realizzato un brano rock che parla di passioni, ricordi e speranze.

“Parla di sentimenti, ci racconta Francesco. È l'altalena della vita, l'incertezza del domani, delle delusioni, degli innamoramenti, dei rimorsi ma anche delle speranze. È un invito a non fermarsi e continuare a vivere per ricercare la propria felicità e a non abbattersi mai.

La musica accompagna questo ping pong della vita, questi alti e bassi che incontriamo durante il nostro cammino, con un ritmo rock aggressivo ma scandito da tante pause e addolcito dalla voce femminile di Elodin”.