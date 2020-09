Il Consigliere Casablanca espulso da “Ricominciamo Insieme”. Decisivo il voto per Regolamento Tari 2020

del 2020-09-29

Fuori dal gruppo “Ricominciamo Insieme” il consigliere comunale Francesco Casablanca. Decisivo il voto di quest'ultimo a favore del Regolamento Tari 2020. La maggioranza grazie al voto del consigliere di opposizione ha potuto così portare a casa l'approvazione di un importante risultato.

A decretare l'esplusione l'Avv. Lorenzo Rizzuto, nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo del Movimento Politico “Ricominciamo Insieme” il quale con una nota ha dichiarato che: "a seguito della riunione dello stesso tenutasi in data sabato 26 settembre 2020, in riferimento alle ormai note vicissitudini avvenute nel Consiglio Comunale di Mercoledì 23 settembre 2020, durante il quale il consigliere Casablanca Francesco ha votato favorevolmente la delibera inerente la determinazione della TARI 2020, contravvenendo così a quella che è sempre stata una indicazione del movimento, che avendo partecipato all’ultima competizione elettorale a sostegno del Candidato Sindaco Calogero Martire, si è collocata alla opposizione di questa amministrazione.

Premesso che il consigliere Casablanca con il suo voto favorevole ha consentito l’approvazione di un atto deliberativo votato in maniera contraria da tutte le forze politiche di opposizione;

Premesso che tale iniziativa è stata autonoma e non concordata con il movimento;

Ritenuto che non si condivide la stessa azione politica portata avanti autonomamente dal consigliere Casablanca;

Ritenuto, altresì, che il Movimento Politico “Ricominciamo Insieme”, non condivide l’impostazione data da questa amministrazione alla determinazione della TARI 2020. Tutto ciò premesso e ritenuto il direttivo del Movimento Ricominciamo Insieme nello stigmatizzare il comportamento ormai ripetuto nel tempo da parte del consigliere Casablanca, che più volte ha disatteso la linea politica condivisa dallo stesso movimento all’interno del quale è stato eletto.

Inoltre il Direttivo non possono esimersi dal manifestare una forte contestazione in relazione al reiterato comportamento tenuto dallo stesso consigliere in seno al Consiglio Comunale che più volte, per motivi sconosciuti al Movimento Politico “Ricominciamo Insieme”, ha sostenuto le iniziative di questa amministrazione e della relativa maggioranza che lo sostiene.

Ciò posto appare ormai indispensabile, stigmatizzare, in modo forte e con amarezza, le azioni poste in essere da parte del Consigliere Casablanca in consiglio comunale, che ha ripetutamente disatteso la linea politica concordata con il movimento stesso.

Per quanto sopra esposto e per quanto di competenza il sottoscritto la decisione unanime assunta dal Consiglio Direttivo, con senso di responsabilità e nell’interesse superiore del Movimento Ricominciamo Insieme, comunica che il Direttivo stesso ritiene il Consigliere Casablanca non più idoneo a rappresentare il Movimento stesso in Consiglio Comunale disponendo, sempre all’unanimità, l’espulsione del consigliere Casablanca Francesco dal Movimento Ricominciamo Insieme. Inoltre invita lo stesso a dimettersi dalla carica di Consigliere Comunale ottenuta grazie al suo inserimento all’interno della lista elettorale di Ricominciamo Insieme, dando così la possibilità al movimento di avere quella rappresentanza consiliare che i cittadini con il loro consenso elettorale hanno determinato e collocato all’ opposizione di questa amministrazione.

Invita pertanto il Presidente del Consiglio ad adottare i provvedimenti consequenziali dando seguito a quanto contenuto nella presente.