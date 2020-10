L’Ass. Oddo spiega le dimissioni." Grande scoramento e fortissima e profonda delusione"

del 2020-10-14

Le dimissioni dalla Giunta di Virzì e Oddo continuano a riecheggiare a Castelvetrano dove pareri discordanti si registrano in merito all’evoluzione politica dell’amministrazione grillina. Con una nota inviata dallo stesso Oddo al Sindaco Enzo Alfano si spiegano i motivi che hanno portato a lasciare la Giunta.Ecco la lettera indirizzata al Sindaco Alfano: " Egregio Signor Sindaco , con la presente, come anticipatole con nota dello scorso 1 Ottobre, formalizzo le mie dimissioni irrevocabili e effettive dal ricevimento della presente lettera dall’incarico di Assessore alla Rigenerazione Urbana, restituendo tutte le deleghe da Lei assegnatemi con determina n.1 del 20.5.2019 e n.4 del 29.5.2019.

Nonostante tutto l’impegno profuso, da subito, con immensa dedizione e altrettanto coinvolgimento, considerata anche la mia attività professionale di professore universitario in altra provincia - di cui lei è stato messo a conoscenza prima ancora di assegnarmi il prestigioso incarico amministrativo - la mia attività non è stata apprezzata. Deluso e fortemente amareggiato non posso fare a meno di rammentarle della sua discutibile scelta di fare decidere a altri la mia sorte.

Mi riferisco, in particolare, alla scellerata condivisione con il MU locale che, da spazio di confronto e di condivisione, pare abbia assunto il carattere di tribunale, in particolare, contro l’appestato assessore “straniero”. Senza trascurare le voci assillanti e le ripetute illazioni, mosse al sottoscritto da parte della minoranza consiliare, a cui di recente non ha replicato. Eppure, Lei dovrebbe conoscere – il condizionale è obbligatorio! - le attività svolte dal sottoscritto. Trovo fortemente imbarazzante che, in un probabile rimpasto di Giunta, più volte annunciato e legato anche alla possibilità di un sano e opportuno cambiamento della Presidenza del Consiglio, lei abbia fatto di tutta l’erba un fascio, risparmiando soltanto uno dei componenti della squadra. Perché? Mi permetto di chiederLe per l’ultima volta.

Quale il senso di questa irragionevole decisione senza un logico e opportuno passaggio all’interno della Giunta? A ben vedere, ha scatenato un comportamento inaccettabile, escludendo una sana, oltre che democratica, condivisione collegiale. Compresa la scelta di una Delibera della quale mi ha tenuto all’oscuro, considerato il mio disappunto alle modalità prospettatemi da mettere in atto, fino alla pubblicazione su facebook. Premesso che tale modalità non è certo tra le più corrette, Le avevo chiesto, a più riprese, di evitare la lista “dei buoni e dei cattivi” come usavano fare le maestrine dispettose di un tempo, soprattutto quando queste ultime hanno da celare azioni ben più gravi della partecipazione a una Giunta, che definirei “ad hoc”, per la formazione di una short list, considerato che le altre tre delibere, prelevate di fretta dall’Ufficio di Segreteria, ancora prima di arrivare in Giunta, sono state tutte cassate dallo stesso Segretario.

Non penso sia stato corretto e, allo stesso modo, ho ritenuto sbagliato che lei sedesse ai tavoli delle decisioni senza prima condividere scelte importanti, escludendo alcuni Componenti della "sua squadra"; decisioni destinate a definire la “Giunta aperta” di cui parla un esponente della minoranza. Non ho trovato neppure corretto affidare a altri le scelte della Giunta. Non ho trovato corretto il comportamento della solita, meschina, talpa - se esiste ma non credo alle coincidenze.

Sta di fatto che, a partire dal 2 ottobre, all’indomani delle mie dimissioni, riservate, sono stati tirati fuori dai cassetti degli Uffici progetti sui quali, analogamente a quello in itinere per il cosiddetto impropriamnte Parco Urbano, la Giunta si era già espressa, evidenziando non poche perplessità. Non ho trovata corretta l’assenza di reazione a un vergognoso post che, di seguito, riporto per intero, qualora le fosse sfuggito: F. B. dall’altra parte (ovvero l’Amministrazione Alfano) c’è solo la volontà di annientare l’economia di un paese.

Stanno continuando quell’azione distruttiva iniziata dai commissari e in più si stanno facendo fare le scarpe dai funzionari del comune che amministrano i quali non perdono occasione per bloccare ogni iniziativa di sviluppo…..tranne che non si concretizzi qualche particolare condizione. Inutile, ritengo, soffermarmi sulla maleducata trivialità e sulla gravità di queste affermazioni che, oltre a offendere la sua amministrazione, alludono a una connivenza con i funzionari del comune.

Gli stessi funzionari - come ebbe a dire una consigliera di minoranza durante un incontro, a cui ero stato invitato, della prima Commissione Consiliare Permanente – che lamentavano un presunto ritardo nel portare avanti le pratiche di Ufficio dovuto al mancato “visto” dell’assessore. Allo stesso modo, però, non posso fare a meno di sottolineare che il post porta la firma di un gruppo politico con il quale, ora, lei ha deciso di sedersi al tavolo. Lo stesso gruppo politico della citata consigliera che, come lei ricorderà, aveva avanzato, la disponibilità a “cautelarmi”, ritenendola necessaria. Ho anche scritto, senza mai ricevere risposta, sia a lei che al Segretario Generale del Comune.

Questo il clima in cui ho lavorato.

A proposito delle mie dimissioni, inviatele con nota strettamente privata, mi sono permesso di parlare di coincidenze perché trovo insensato che si decida, a favore di discutibili progetti privati, di togliere ore lavorative indispensabili a portare avanti i progetti di Agenda Urbana, in scadenza, per i quali l’Assessorato di cui mi pregiavo avere la delega, ha speso moltissimo tempo. Come spero Le risulterà, sono intervenuto anche personalmente, con la collaborazione dell’Assessore alla Rigenerazione economica, per quanto riguarda i progetti di Social Housing e delle tre piste ciclabili, impegnando tutto il mese di luglio, notti e domeniche comprese.

Superfluo ricordare l’impegno profuso in altre occasioni come i rapporti con lo IACP di Trapani per il progetto di riqualificazione dell’ex Hotel Zeus o, più recentemente, per i numerosi contratti di riqualificazione degli immobili del quartiere Belvedere. Superflua l’attività culturale, dal riconoscimento della Carta del Paesaggio, ai Comuni Custodi della Macchia Mediterranea, ai Convegni sul verde - per i quali sono stato meschinamente attaccato da una parte della minoranza – fino ai recenti contatti con l’Assessore per i Beni Culturali della Regione Sicilia, destinati alla riapertura del Parco Archeologico dalla borgata di Triscina.

Come ho ribadito, le mie assenze, sono state presenze al cubo! E non saranno certo gli squallidi commenti, avanzati da componenti del MU locale, a farmi cambiare idea, né i post di una minoranza, almeno a oggi, sempre insoddisfatta. Spero possa evidenziarlo a chi si è permesso di offendere me e la mia professionalità.

Sono solo cafonate che si commentano da sole. Più semplicemente, da parte sua, è venuto a mancare il rapporto di fiducia che un Sindaco deve riporre in un assessore della Giunta, senza sotterfugi e/o scavalcamenti. Lo ammetto, per qualche mese mi sono sentito castelvetranese, per scelta, nonostante le penose illazioni mosse anche da parte di chi dovrebbe essere parte integrante di una maggioranza, ormai inesistente. Il lavoro svolto – ripeto, con sacrificio e grande abnegazione – non è certo rivolto a loro ma a tutti i Castelvetranesi per bene. Sindaco, mi creda, ho fatto tanto, tantissimo ma lei non ha avuto il tempo per accorgersene.

Molte cose sono state portate a termine come i progetti per Agenda Urbana e il PUDM al quale, da anni, lavoravano le amministrazioni precedenti, prefettizie comprese.

Ho lavorato di buon grado per portare a termine il progetto di ampliamento della scuola di Marinella di Selinunte, fortemente sollecitato da alcuni componenti del MU locale che adesso, con la sua complicità, mi hanno pugnalato alle spalle. Molte cose, sono consapevole, andavano fatte come il Piano del Verde, quasi completato, il PEBA e il PRG, per il quale ho alacremente lavorato nelle ultime settimane, come ho voluto metterla a conoscenza qualche tempo fa, fino al coinvolgimento dei massimi esperti, in materia di pianificazione urbanistica, con lo spirito di fare, della Città che amministra, un progetto pilota.

Le chiedo la cortesia di non accusarmi di permalosità o, ancora peggio, di opportunismo. Una sua collega, di cui ormai è nota l’integrità morale, accompagnata da una buona dose di correttezza politica, mi ha accusato di incoerenza perché, a suo maldestro dire, nel desiderio “di poltrona”, avevo accettato di fare l’assessore nella terra dei mafiosi! Non posso che provare ancora vergogna per questa anima persa. Se ne ricordi, quindi, e non si abbandoni a alleanze scellerate di cui sarà costretto a pentirsi in un secondo momento. Con il tempo, caro Sindaco, spero potrà rendersi conto della cantonata che ha preso.

Da parte mia, ho la coscienza pulita, essendomi mosso sempre nella legalità e alla luce del sole impegnandomi, giorno dopo giorno, a offrire il mio contributo alla città di Castelvetrano.

Non mi resta che chiederLe di portare a conclusione le procedure che mi hanno visto coinvolto e per le quali, di recente, è anche apparso il mio nome su una testata locale: contrariamente a quanto si legge, non ho bloccato nessun progetto tenendolo “nel cassetto” e Lei dovrà supportarmi anche se adesso sono fuori dalla Giunta. A tale riguardo, mi permetto di chiedere rispetto della mia persona prima ancora per il ruolo che ho avuto l’onore e l’onere di svolgere.

Come Lei, mi appello all'Etica della responsabilità e dei Principi di massima trasparenza: prima di tutto la coerenza contro i beceri compromessi. E non si venga a dire che questa è Politica.

Non riuscendo a nascondere grande scoramento e una fortissima e profonda delusione – umana, prima ancora che politica - per il comportamento da Lei messo in atto, riceva i miei formali saluti"