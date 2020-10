del 2020-10-24

(ph. www.palermotoday.it/)

Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre 2020, cioé questa notte , tornerà in vigore l'ora solare e bisognerà spostare le lancette dell'orologio un'ora indietro. L'ora solare (salvo cambiamenti normative) resterà in vigore fino all'ultimo weekend di marzo del 2021 e tornerà in vigore nella notte tra sabato 27 e domenica 28 Marzo 2021 .

Foto archivio