La mia ricetta: Carnaroli gorgonzola pere e noci. Ecco ingredienti e ricetta

di: Doriana Margiotta - del 2020-10-28

Lo Chef Sebastiano Leo propone un piatto dai sapori delicati. Una ricetta unica da provare assolutamente: Carnaroli gorgonzola pere e noci.

Ingredienti:

80 g di riso Carnaroli

240 ml di brodo vegetale

80 g di gorgonzola piccante

Un cucchiaio di olio extravergine d'oliva Nocellara del Belice

2 cucchiai di grana padano grattugiato

La punta di un cucchiaino di curcuma

3 pere coscia

5 noci intere sgusciate

1 ciuffo di prezzemolo tritato

1 cipolla bianca piccola tritata

Mezzo bicchiere di vino bianco

Pepe nero macinato

Una noce di burro

Mezzo bicchiere di vino Nero D'Avola

1 cucchiaino di miele.

Procedimento:

In una pentola antiaderente mettere la cipolla tritata con un filo di olio extravergine d'oliva Nocellara del Belice, farla tostare leggermente, unire il riso e farlo tostare per pochi minuti, quindi unire il brodo vegetale e lasciare cuocere fino a quando non si asciuga quasi il brodo.

Unire il vino bianco e dopo pochi minuti il gorgonzola e qualche noce spezzettata, le due pere sbucciate e tagliate a pezzetti, una noce di burro e il grana grattugiato, spegnere e mantecare, aggiungendo la punta di un cucchiaino di curcuma, il prezzemolo e il pepe.

In un padellino a parte mettere la pera rimasta, il miele e il vino e fare una riduzione di Nero D'Avola, fino a diventate quasi caramello. Usare la pera per guarnire il piatto.

Impiattare come in foto e servire ben caldo, mettendo sopra le noci intere. Buon appetito.