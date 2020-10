del 2020-10-24

Incidente questa sera nei pressi di via Caracci a Castelvetrano. Coinvolte due auto in un sinistro frontale. Ad entrare in collisione una Fiat Punto e una seconda autovettura. Sembra che sia rimasta ferita una ragazza a seguito dello scontro. Non è chiara la dinamica del sinistro. Sul posto Vigili del Fuoco e 118.