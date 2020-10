Santa Ninfa, ingressi con permanenza oraria per il Cimitero. Ecco le misure di sicurezza Covid da rispettare

del 2020-10-30

Il cimitero comunale di Santa Ninfa rimarrà aperto, con orario continuato, dalle 8 alle 17, domenica primo novembre e lunedì 2, giornate dedicate alla commemorazione dei defunti. Lo ha disposto il sindaco Giuseppe Lombardino, che ha anche regolato le modalità d'accesso agli spazi cimiteriali. I visitatori dovranno indossare la mascherina protettiva per tutta la durata della loro permanenza all'interno del cimitero; dovranno rispettare la distanza interpersonale di un metro con divieto assoluto di assembramento e permanere all'interno del cimitero per non più di 45 minuti. L'accesso alle cappelle gentilizie sarà consentito a non più di due persone contemporaneamente.

Considerato il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'andamento della situazione epidemiologica (in rapido peggioramento), chi non rispetterà le disposizioni sarà sanzionato con una multa.