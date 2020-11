Premio Montale "Fuori di casa 2020" a Eliana Liotta

di: Redazione - del 2020-11-03

Un riconoscimento speciale, il premio Montale “Fuori di casa” 2020, per la sezione Saggistica è stato consegnato a Eliana Liotta. Il Saggio dal titolo “La rivolta della natura” affronta il tema del complesso rapporto tra l’epidemia e l’impatto delle attività umane sull’ambiente. Liotta, già giornalista e scrittrice, è nota per il best seller “La dieta smartfood”.

La cerimonia di consegna del premio si è svolta in forma privata a La Spezia nello Spazio Made di Luni alla presenza del sindaco di Luni Alessandro Silvestri, Adriana Beverini, Barbara Sussi, vicepresidente del premio e Fabio Persichetti, Direttore Enel- Power plant, sponsor di questa sessione del premio.