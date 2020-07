Perché Bitcoin è così popolare in Cina. La valuta virtuale sempre più diffusa

di: Francesco Accardo - del 2020-07-20

(ph. metropolitanmagazine.it)

Questa valuta virtuale, che aveva solo quattro anni, una volta era considerata un gadget superficiale e alla moda, utilizzata solo da criminali e trafficanti di droga. Ma nelle ultime settimane ha guadagnato nuova fiducia da tutte le parti e le sue prestazioni in Cina sono state particolarmente accattivanti. Tuttavia, si tratta essenzialmente di un esperimento valutario su scala globale e il suo futuro rimane incerto.

Bitcoin alla fine ha inaugurato una grande cerimonia verso la maturità. Questa moneta virtuale di quattro anni era un tempo considerata un gadget poco alla moda, utilizzata solo da criminali e trafficanti di droga. Ma nelle ultime settimane, ha guadagnato una nuova fiducia da tutte le parti. Gli investitori negli Stati Uniti e in Cina sono sempre più fiduciosi che questa valuta alternativa andrà a beneficio dei consumatori ordinari in futuro.

Il Congresso degli Stati Uniti ha tenuto un'audizione su questo strumento valutario per la prima volta. Dopo che le forze dell'ordine e i funzionari di alto livello hanno chiarito i vantaggi della valuta virtuale, questo lunedì il valore del Bitcoin ha raggiunto un nuovo massimo, raggiungendo i 700 dollari americani (e poi è salito a 900 dollari americani in una notte).

Il vice procuratore generale McZillie Raman ha dichiarato che le valute virtuali sono legali e "hanno il potenziale per promuovere un commercio globale più efficace." Sebbene non supportato dalla banca centrale, il presidente della Fed Ben Bernanke ha espresso opinioni simili. In una lettera al senatore, ha affermato che le valute virtuali "potrebbero essere promettenti a lungo termine, soprattutto se tali innovazioni aiutano a costruire sistemi di pagamento più veloci, sicuri ed efficienti."

Lo stesso giorno è scoppiata la notizia che BTC China, la più grande società di trading di bitcoin al mondo, ha ricevuto partner cinesi a velocità leggera e capitale di rischio di velocità (BTC) da investitori istituzionali. Lightspeed Venture Partners) $5 milioni nel primo round di finanziamento.

Passaggi per la crescita di bitcoin

Questi sviluppi mostrano che le cose stanno cambiando. Proprio il mese scorso, le autorità federali hanno rimosso una banda di trafficanti di droga online chiamata "Via della seta" e tutte le loro transazioni sono state completate in bitcoin. Questa azione ha innescato una massiccia svendita di Bitcoin. Dopo che il sito è stato bandito, il prezzo di Bitcoin è crollato del 20%. Questa situazione potrebbe essere stata incredibile al momento, ma questo colpo potrebbe essere una buona cosa per questa valuta perché aiuta a eliminare il lato oscuro del Bitcoin e avvicinarlo al sistema finanziario tradizionale.

Da quando è terminata la Via della Seta, Bitcoin ha iniziato a salire rapidamente e se in effetti negli Stati Uniti è irrilevante. Nelle ultime settimane, è la Cina che ha aumentato notevolmente il prezzo del Bitcoin. Secondo i grafici Bitcoin, specializzati nella fornitura di dati Bitcoin, circa un terzo delle transazioni Bitcoin sono ora condotte attraverso la piattaforma di trading BTC China, che è aperta solo agli utenti cinesi. La società ha recentemente sostituito Mt. Gox a Tokyo come il più grande scambio di scambi di bitcoin al mondo. I dirigenti dell'azienda hanno dichiarato che stanno pianificando di utilizzare l'ultimo round di finanziamento per "realizzare una rapida crescita ed espandere il business".

Perché Bitcoin ha un debole per la Cina? Sebbene il governo cinese sia sempre stato noto per il suo forte intervento nell'economia, è piuttosto sorprendente che questa volta non sia intervenuto sul mercato dei Bitcoin. Il mercato dei Bitcoin è stato instabile, ma il suo prezzo è aumentato di oltre 30 volte quest'anno.

Durante una conferenza Bitcoin tenutasi a Singapore lo scorso venerdì, Yang Linke, vice presidente di BTC China, ha detto ad Agence France-Presse che il motivo per cui questa valuta è così popolare in Cina è perché ai cinesi piace risparmiare denaro. Bitcoin è visto come uno strumento per risparmiare denaro e investire. Poche settimane prima ha detto questo, Baidu, spesso definito come Google in Cina, ha iniziato ad accettare bitcoin per alcuni dei servizi forniti dalla sua controllata, Jiasule.

Ma prima di tifare per il futuro di Bitcoin, è necessario sottolineare che il grande investimento in Bitcoin deve ancora puntare sulle sue potenziali e sempre più complesse tecnologie di trading e il suo uso pratico è al secondo posto. Gli esperti affermano che prima che Bitcoin possa entrare nel mainstream ed essere accettato dai consumatori ordinari, deve ancora superare molti ostacoli. Siti come WordPress e Reddit hanno già iniziato ad accettare pagamenti in bitcoin, ma secondo David Roger, un professore della Columbia University specializzato in marketing digitale, si tratta in gran parte di un esperimento valutario su larga scala condotto a livello globale.