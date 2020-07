CVetrano, avviso del Comune per affidamento del Pick-up antincendio. Ecco i requisiti necessari

di: Comunicato Stampa - del 2020-07-24

L’amministrazione di Castelvetrano ha avviato una manifestazione di interesse al fine di individuare un’Associazione di volontariato, senza fine di lucro operante nel settore della Protezione Civile, per l’affidamento in comodato d’uso gratuito, mediante stipula di apposita convenzione, di un mezzo Pick-up per la prevenzione e lotta attiva degli incendi boschivi.

L’Associazione comodataria dove presentare, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

1. Copia statuto ed atto costitutivo dell’Associazione di volontariato di P.C.;

2. Iscrizione dell’Associazione di volontariato di P.C. nell’Albo Regionale Sicilia di protezione civile;

3. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei volontari che fanno parte dell’Associazione di volontariato con la quale dichiarano di prestare la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito e di svolgere l’attività esclusivamente per fini di solidarietà;

4. Certificazione rilasciata da enti formatori autorizzati con la quale si attesta per ciascun volontario lo svolgimento del corso base obbligatorio inerente le funzioni di protezione civile;

5. Attestati di formazione e addestramento permanente del personale ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

6. Attestato di idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di “addetto antincendio” AIB - rilasciato dai VV.FF. od enti legalmente accreditati;

7. Copertura assicurativa attiva per ciascun volontario sugli infortuni e malattia, nonché danni verso terzi, estesa a tutte le attività richieste dal presente avviso;

8. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante dell’Associazione di volontariato attestante per ciascun volontario il possesso di tutti i DPI (dispositivi di protezione individuale) inerenti alle attività richieste dal presente avviso;

9. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante dell’Associazione di volontariato con la quale attesta che ogni volontario sottoposto a visita medica annuale è idoneo allo svolgimento dell’attività di cui al presente avviso.

10. Elenco attrezzature in possesso dell’Associazione di volontariato.

Le Associazioni interessate dovranno presentare apposita istanza al Comune di Castelvetrano – X D.O. Area di Vigilanza e di Soccorso Collettivo – Protezione Civile - via Mattarella n. 10 - CAP 91022. – da recapitare, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 31.07.2020 all’indirizzo di posta elettronica certificata poliziamunicipale.castelvetrano@pec.comune.castelvetrano.tp.it.

L’istruttoria delle manifestazioni di interesse per l’attribuzione del relativo punteggio, sarà effettuata dall’Ufficio di Protezione civile, dal responsabile del procedimento e da un istruttore direttivo di vigilanza individuato dal Responsabile della X Direzione Organizzativa.

Le istanze ammesse verranno valutate come segue:

Associazioni che comprovano la migliore capacità logistica e tecnico-operativa di intervento mediante i seguenti criteri:

1) Attestati e riconoscimenti ricevuti, anche dai singoli volontari, con particolare riferimento a quelli rilasciati dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale o dalle Regioni: Punti 2

2) Attestati di idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di “addetto antincendio” AIB - rilasciato dai VV.FF. o enti accreditati, per singolo volontario: Punti 3

3) Per ciascun mezzo o attrezzature già disponibili e prontamente attivabili: Punti 3

4) Per ciascun volontario disponibile e prontamente attivabile: Punti 1.