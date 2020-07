L'estate al Teatro di Triscina tra cultura, musica, spettacolo e non solo. Ecco alcuni degli eventi previsti

di: Elio Indelicato - del 2020-07-30

Al tempo del Covid 19 quando tutti si fermano, la LD Communication rilancia con una grande stagione di eventi presso il Teatro Franco Franchi-Ciccio Ingrassia di Triscina di Selinunte. Nomi di punta dello spettacolo italiano come i grandi attori Manlio Dovi e Gianfranco Jannuzzo come punta di diamante ma ci sarà spazio per il flamenco, per i concerti, per la magia, per l’impegno con un occhio di riguardo alla sicilianità con una forte impronta legata al cabaret ed al teatro dialettale.

Si parte domenica 2 agosto e fino al 30 agosto ci saranno ben 15 eventi per regalare le luci della ribalta ad una borgata troppo spesso bistratta e considerata solo patria dell’abusivismo ma che ha tanto da dire.

“Mancano pochi giorni, e finalmente le luci del teatro comunale si riaccenderanno- afferma Alessandro Quarato amministratore della LD- Partirà “Disiu di Cultura”, ”la stagione degli spettacoli, che nell’annus horribilis del Covid-19, ha voluto nuovamente investire nel rilancio socio-economico della nostra amata borgata.

Tante le limitazioni, sia alla capienza, che agli ingressi che saranno contingentati, uso delle mascherine, ma noi ci saremo. Vi consigliamo sempre di prenotare, per assicurarvi il posto in tribuna- continua Quarrato- o recarvi direttamente al botteghino per acquistare in anticipo gli abbonamenti o i posti singoli”.

Si parte il 2 agosto con La sacra Famiglia di Lucio Galfano, il 4 agosto“Facce Ride Show” con Manlio Dovì, il 6 agosto Trikke due Cabaret (Enzo Amato e Nicola Anastasi) il 7 agosto il Concerto benefico del Rotaract club Castelvetrano, 8 agosto Il ritmo dell’anima, le parole di Lorca Coral arte flamenco, il 15 e 16 agosto l’Araba Fenice presenterà la commedia inedita brillante di Elio Indelicato “Tutta colpa di Facebucchi ( facebook) con un ricordo per Don Baldassare Meli, recentemente scomparso, con Mimma Monachella e Sergio Signorello protagonisti.

Il 18 agostoSiciliano per caso con Gianfranco Jannuzzo, il 20 agosto altra commedia Vi presento a me figghia cu la voli si la pigghia Regia Salvatore Bascio, il 21 agosto Tu che nella notte nera Regia Giacomo Bonagiuso il 22 agosto Francesca Impallari in concerto, il 25 agosto spettacolo di magia Mago Max, il 28 agosto Amici Diversi Teatro Libero di Palermo, si chiude il 29 e 30 agosto con l’originale rilettura in dialetto dello Pseudolus di Plauto per la Regia Giuseppe Indelicato.