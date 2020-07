Il lettore scrive, l'Amministrazione risponde: "Iniziati i lavori di riparazione perdita acqua lungo la SP 81"

di: Redazione - del 2020-07-28

Qualche giorno fa, in seguito alle segnalazioni di diversi lettori, avevamo parlato di una perdita di acqua sulla SP 81 in direzione Triscina che andava avanti da mesi (clicca qui per leggere l’articolo).

Adesso, ci comunicano che ieri sono iniziati i lavori di riparazione. Un lettore ci ha scritto in merito: “Fa molto piacere che ogni tanto le cose funzionano per il bene della collettività”.

Sempre ieri sono stati avviati i lavori di riparazione della condotta idrica in via Mazara a Castelvetrano.