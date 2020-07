CVetrano, 70 Mila Euro per lavori alla rete idrica. Fondi comunali per un importante intervento contro gli sprechi d'acqua

di: Redazione - del 2020-07-28

Il comune di Castelvetrano ha pubblicato un avviso per l’avvio di lavori di manutenzione alla rete idrica e ha indetto una gara d’appalto telematica per l’affidamento degli stessi.

L’importo stimato dell’appalto, posto a base di gara, è fissato in € 73.870,77 IVA esclusa, oltre a € 1.768,18 per oneri di sicurezza, IVA esclusa.

L’appalto è integralmente finanziato con fondi comunali e la durata è di dodici mesi a partire dalla data di consegna (decorrente dalla redazione del relativo verbale), con cessazione, anche anticipata nei casi previsti dalla legge.

Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

c) operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui all’ art. 45 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

Requisiti di Ordine Speciale (idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecnica e professionale - art. 83 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.):

A) - attestato SOA per la categoria “OG6 - classifica I o superiore” (art. 84, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.);

B) - in caso di operatore economico non in possesso della suddetta attestazione:

-Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1 lett. a), del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.)

• Iscrizione nel registro della camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività similare a quella richiesta nel presente avviso;

-Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1 lett. b), del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.)

• una dichiarazione concernente il fatturato globale del settore di attività oggetto dell’appalto, calcolato per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all’avvio delle attività dell’operatore economico pari a due volte all’importo dei lavori in oggetto;

• una dichiarazione concernente il fatturato specifico annuo del settore di attività oggetto dell’appalto, calcolato per l’ultimo esercizio disponibili in base alla data di costituzione o all’avvio delle attività dell’operatore economico pari all’importo dell’appalto in oggetto;

-Requisiti di Capacità tecnica (art. 83, comma 1 lett. c), del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.)

• un elenco dei lavori eseguiti analoghi a quelli oggetto di gara espletati nell’ultimo quinquennio con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari;

• una dichiarazione indicante l’organico medio annuo;

• una dichiarazione indicante l’attrezzatura, il materiale e l’equipaggiamento tecnico di cui l’imprenditore disporrà per eseguire l’appalto.

È assolutamente vietato subappaltare i lavori.