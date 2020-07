La mia ricetta è: paccheri con i filetti di sarde dello Chef Sebastiano Leo

di: Doriana Margiotta - del 2020-07-31

Oggi prepareremo un piatto gustoso con i prodotti della nostra tradizione, del quale una volta scoperto il gusto non potrete più fare a meno.

Nino Chef Leo propone ai lettori di Castelvetranonews.it i paccheri con i filetti di sarde

La ricetta:

100 g di paccheri

250 g di filetti di sarde

5 cucchiai di farina rimacinato

3 cucchiai di aceto di mele

3 cucchiai di olio extravergine d'oliva Nocellara del Belice

1 mazzetto di finocchietto selvatico.

In un piatto mettere l'aceto e i filetti di sarde, poi passarle nella farina e friggerle in una padella con olio extravergine d'oliva Nocellara del Belice, nel frattempo cuocere i paccheri, appena sono al dente metterli in padella con un mestolino di brodo di cottura e pezzetti di sarde allinguate con il battuto di finocchietto selvatico, saltare il tutto per 5 minuti, completare con un filo di olio extravergine d'oliva Nocellara del Belice.

Farcire i paccheri con i filetti di sarde spezzettati e comporre il piatto mettendo sopra il battuto di finocchietto selvatico e pezzetti di sarde. Il piatto è pronto, Buon appetito.