Blitz all'alba a Triscina della Polizia ed Ecoburgus contro gli "incivili" che non rispettano la differenziata. Tanti sacchi neri aperti

Stamane, sabato 1 agosto, nella frazione di Triscina di Selinunte, alle prime ore dell’alba si è tenuto un blitz congiunto tra gli agenti del Nucleo di tutela protezione ambientale della PM di Castelvetrano e gli operatori della Sager-Eco Burgus. A fronte di un 50% di utenti che si impegna nella raccolta differenziata, l’altra metà si ostina a non farla. Numerosi infatti i casi di grandi sacchi neri con dentro di tutto, senza nessuna diversificazione. Tale tipo di comportamento non sarà più tollerato, anzi, oltre ad essere punito con diffide e sanzioni, l’utenza non verrà servita e dovrà obbligatoriamente ritirare il rifiuto per procedere alla differenziazione. NON SARANNO FATTE ECCEZIONI ! Non sarà uno spettacolo decoroso , ma è impensabile che gli operatori della SAGER ECOBURGUS continuino a dover poi, a raccolta avvenuta, occuparsi essi stessi della differenziazione. Come più volte ripetuto, non procedere ad una corretta RACCOLTA DIFFERENZIATA ha un costo per tutta la comunità oltre che un danno di immagine che ricade soprattutto sugli operatori del settore ristorativo- turistico e su tutta la collettività in genere. I controlli continueranno senza tregua, non saranno più ammessi comportamenti irrispettosi e incivili, ogni mancata differenziazione verrà sanzionata.

Queste le parole dell'Ass.Barresi:" Gente che lascia immondizia, pattume, rifiuti, sporcizia in ogni dove e nel contempo si chiede la sanificazione e la disifestazione! Sanificare sulla sporcizia non si è mai detto! Prima la pulizia che spetta a tutti mantenere, poi si procederà ovviamente alla disinfestazione. A breve daremo notizie a riguardo, intanto auspico la collaborazione di tutti i cittadini nel fare la propria parte in modo scrupoloso!