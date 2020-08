di: Comunicato Stampa - del 2020-08-06

Il Sindaco di Castelvetrano, in osservanza del D.P.R. 10 settembre 1990, n 285 e del Regolamento di polizia mortuaria nazionale, ha ordinato la chiusura del cimitero comunale per il giorno 15/08/2020, data la scarsa presenza di fruitori in tale giornata.