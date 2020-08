Cresce ancora il numero dei positivi al Covid in Sicilia. 21 i contagi in più rispetto a ieri

del 2020-08-05

Cresce ancora il numero dei positivi in Sicilia. Sono 21 in più rispetto a ieri. Il dato risente dei migranti che hanno contratto il Covid-19 non nell'Isola ma anche di altri casi di persone rientrate dall’estero.

Sale a 38 il numero dei e ora sono. In 276 sono in isolamento domiciliare, 38 ricoverati in ospedale, 4 quelli in terapia intensiva.

Sono 314 gli attuali positivi al coronavirus, nessun guarito da ieri a oggi.