Concorso fotografico "Oltre l'obiettivo": vince Carlo Pollaci con la foto "Sospeso tra cielo e terra"

di: Comunicato Stampa - del 2020-08-13

Domenica 9 Agosto alle ore 21 si è tenuto il Concorso Fotografico “Oltre l’Obiettivo”. Gli scatti raccolti durante la Battuta Fotografica sono stati valutati da una commissione di esperti .

Sono stati proclamati vincitori:

1° posto: Carlo Pollaci con la foto dal titolo "Sospeso tra cielo e terra"

2° posto: Alessandro Palermo con la foto dal titolo "Saluto al sole"

3° posto: Alessandro Venezia con la foto dal titolo "The show must go on"