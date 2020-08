(VIDEO) Quest'anno niente processione in mare per la festa del Sacro Cuore. Rivedi la DIRETTA dell'anno scorso

del 2020-08-16

Quest'anno a causa delle restrizioni legate al Covid19 non si svolgerà la tradizionale processiona a mar

di Maria, festa molto sentita dai castelvetranesi e non solo. Riproponiamo il video dell'imbarco della Madonna dello scorso anno per dare ai nostri lettori la possibilità di rivivere l'evento seppur virtualmente.

Le cronache e i documenti attestano già una piccola cappella prossima alle rovine dell'acropoli dell'antica città greca. Una più recente cappella secentesca, dedicata a Maria, fu costruita nella parte alta dell'attuale borgata ma andò in rovina verso la fine dell'Ottocento.

La nuova chiesa venne intitolata al Sacro Cuore di Maria nel 1970 per concessione di mons. Giuseppe Mancuso ai parrocchiani che a lungo avevano invocato la costruzione di una vera e propria chiesa in luogo dei locali improvvisati che fino a quell'anno erano adibiti a luogo di celebrazione. Da lì nacque la bella tradizione della processione a mare, fonte di sostentamento per gran parte dei residenti della borgata.