Sequestro di beni alimentari da parte della Polizia stradale di Alcamo

del 2020-08-25

Ieri, nei pressi dello svincolo autostradale di Castellammare del Golfo, il personale operante della Sottosezione Polizia Stradale di Alcamo ha proceduto al controllo di un furgone frigorifero. Dal un primo controllo la temperatura interna del frigo risultava essere superiore a + 20° C. Pertanto gli operatori di Polizia Stradale hanno effettuato un controllo più accurato richiedendo l’intervento di personale del Servizio di igiene alimentare ASP di Trapani. Attraverso apposita apparecchiatura si constatava la presenza di alcuni prodotti alimentari, per un totale di circa 80 kg, non più idonei ad essere commercializzati. Gli stessi sono stati sequestrati e affidati in custodia per il successivo smaltimento.