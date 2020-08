Ieri l’ex Assessore Donà delle Rose a Selinunte per la presentazione del suo libro “Judas the guess: il processo dell’Umanità”

del 2020-08-30

Nell’ambito della rassegna letteraria “Incontro con gli Autori”, organizzata dalla Galleria d’Arte “Pensiero Contemporaneo” di Selinunte, la sera del 29 Agosto si è svolta la presentazione del libro dell’Avvocato Chiara Modica Donà Dalle Rose “Judas the guess: il processo dell’Umanità”.

A fianco dell’autrice due suoi amici, nonché autorevoli rappresentanti di quella compagine di donne ed uomini che praticano la Cultura e che accompagnano spesso Chiara nelle sue iniziative sostenendone la schiettezza dell’impegno e la consistenza degli argomenti di volta in volta trattati.

La Professoressa Mariella Spagnolo ha illustrato dettagliatamente i contenuti del libro, i motivi ispiratori dell’autrice e le argomentazioni che ne hanno determinato la traccia attraverso un lungo percorso spazio-temporale in cui, sotto forma di romanzo che si svilupperà in 3 manoscritti, Chiara affronta un argomento particolarmente ostico quanto attuale: l’enunciazione continua di verità basate esclusivamente su dettagli avulsi dall’analisi del contesto, la dilagante affermazione di certezze dettate dal dover soddisfare la rapidità delle risoluzioni ed il rispetto dei dogmi. L’Avvocato Penalista Marcello Consiglio ha parlato, tra l’altro, del suo impegno professionale di difensore di indiziati per reati penali e della miriade di casi (oltre 1000 ogni anno in Italia) di persone che subiscono “ingiusta detenzione” per condanne a seguito di delitti non commessi.

Nella rappresentazione romanzata del “processo all’Umanità” il ruolo storico di Giuda è l’elemento ispiratore del dubbio, del fatto che la giustizia umana si rappresenta spesso, con i sempre più frequenti “processi mediatici”, con tutta la sua crudeltà nell’alimentare i pregiudizi che prescindono dalla ricerca della verità vera, per soddisfare l’esigenza della più popolare interpretazione delle regole storiche e dogmatiche, o del “comune sentire”.

La presentazione del suo libro ha dato a Chiara Modica Donà l’occasione di tornare alla sua amata Selinunte, circondata da molte persone a cui, prima della sua esperienza di amministratrice pubblica a Castelvetrano, era totalmente sconosciuta ma che hanno conservato di quel periodo il ricordo di come lei abbia rappresentato, per Castelvetrano-Selinunte, la speranza di un vero e proprio rinascimento attraverso la Cultura, di cui Chiara è sicuramente una degna rappresentante riconosciuta in ambito italiano ed internazionale.

Antonio Colaci