(VIDEO) L’Assessore alla Cultura Alberto Samonà ieri alle Cave di Cusa: “Massimo sforzo nell’interesse dei nostri beni culturali”

di: Redazione - del 2020-08-31

L’Assessore regionale ai Beni Culturali Alberto Samonà ieri era presente nell’Area archeologica Cave di Cusa, in occasione della Commedia “Vi presentu me figghia cu la volo si la pigghia” scritta da Salvatore Bascio. Seppur la commedia non faceva parte della rassegna “Sicilia Parra”, l’Assessore ha manifestato la propria vicinanza al territorio e all’area archeologica.

“Da Assessore vedo tutto con maggiore responsabilità, affinché i beni culturali siano fruibili è necessaria una manutenzione continua anche per poter organizzare delle iniziative la sera” dice Samonà.

Poi aggiunge: ”Ci sono tanti eventi in programma, abbiamo dedicato un evento a Morricone, ma anche guardare un tramonto da un tempio è un'occasione imperdibile. I nostri beni culturali non godono di ottima salute perché essendo tanti, in passato è stato difficile gestirli, ma vanno costantemente curati”.

E poi conclude: ”Siamo stati tra i primi durante questa emergenza a riaprire e abbiamo avuto circa 30000 presenze. Dobbiamo migliorare sempre di più e lo sforzo deve essere di tutti”.

Piero indelicato, direttore artistico della “Sicilia che parra”, ha detto: “La rassegna parte da un mio progetto che quest’anno ha trovato il patrocinio dell’Assessorato Beni culturali e dell’Identità Siciliana.

C’è bisogno di riscoprire le nostre radici, in questa cava c’è la storia della nostra terra. “Sicilia che parra” ha avuto come sottotitolo “Agricultura” abbiamo voluto abbinare i prodotti tipici alle bellezze architettoniche di questo posto”.

Presente alla serata anche il Sindaco di Campobello, Giuseppe Castiglione che ha concluso dicendo: “Lotto da anni per valorizzare questo sito, unico al mondo. C’è un progetto ben preciso che dobbiamo portare avanti con la collaborazione dei sindaci, della regione e dell’ente parco”.