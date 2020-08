Caso di positività a Salemi, il Sindaco di Gibellina in autoquarantena: "No allarmismi. Serve senso di responsabilità"

di: Comunicato Stampa - del 2020-08-31

La positività a Salemi di uno dei proprietari della "Giummara" ha determinato l'avvio dell'attività volta a rintracciare le persone entrate in contatto con il soggetto positivo. Anche il Sindaco di Gibellina tra le persone in auto quarantena in attesa del tampone.

Lo stesso con una nota si è così rivolto ai suoi cocittadini: "Abbiamo appreso che il proprietario del ristorante La Giummara di Salemi è risultato positivo al Covid 19. L’accaduto interessa tutto il territorio e coinvolge direttamente anche la nostra comunità, in quanto diversi concittadini negli ultimi giorni hanno frequentato il locale.

La notizia non deve creare inutili allarmismi, ma stimolare comportamenti responsabili pertanto invito tutti coloro che negli ultimi 14 giorni hanno frequentato il locale ad informare il proprio medico ed il Dipartimento di prevenzione dell’ASP di Trapani al seguente indirizzo e-mail: dipartimento.prevenzione@asptrapani.it.

Io stesso, nei giorni scorsi mi sono trovato presso il ristorante La Giummara e ho deciso di auto isolarmi fino a quando effettuero’ gli esami che saranno in grado di escludere il contagio, nel contempo ho messo in atto tutte le misure di prevenzione previste dal protocollo. Sono certo che tutti i concittadini interessati da questa vicenda risponderanno con grande senso di responsabilità.

Ricordo a tutti di continuare a mantenere il distanziamento e l’uso delle mascherine. Vi terrò aggiornati sull’evoluzione della situazione".