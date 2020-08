Ancora un caso di Covid-19 a Salemi legato al primo caso del ristorante. Venuti: “Sulle chat dati infondati”

del 2020-08-31

Il totale dei positivi a Salemi sale a due. Anche il sindaco Venuti sui social ha confermato la veridicità del nuovo caso registrato all'interno di un noto locale. Ecco le sue raccomandazioni:"So che in queste ore girano per le chat dei numeri sui contagi che non hanno alcun fondamento di realtà: vi esorto quindi, come già avvenuto in passato, a reperire le informazioni soltanto sui canali ufficiali, a non cadere nella disinformazione e a non cedere a inutili allarmismi. Sono in contatto continuo con l'Asp di Trapani che ha già eseguito numerosi tamponi, i cui risultati arriveranno nelle prossime ore. Vi allego qui l'unico avviso valido: contiene le principali regole da seguire quando ci si trova in spazi pubblici, in caso di rientri da Grecia, Malta e Spagna e in caso di contatti con persone positive. Troverete anche un indirizzo mail a cui inviare la scheda censimento nei casi di autoisolamento. Sia l'avviso che la scheda sono scaricabili dal sito del Comune di Salemi, nella sezione 'Emergenza Coronavirus' http://salemi5.web.kibernetes.net/home/info/covid19"