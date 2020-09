del 2020-09-01

In foto: Franco Blunda, la vittima dell'atto intimidatorio

Viene a mancare, all’età di 77 anni, il Professore Blunda, ex preside storico dell'ex magistrale di Partanna. Franco Blunda è stato anche in politica tra le fila del UDC e molti lo ricorderanno anche per il suo impegno politico. Lascia la moglie, la figlia Valentina e il nipotino.

Alla Famiglia vanno le condoglianze della Redazione.