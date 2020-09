Studentessa dello Scientifico di CVetrano Aurora Vella eletta “Miss Mondo Sicilia 2020”

di: Mariano Pace - del 2020-09-04

“Se i sogni…son desideri…il sogno in assoluto e il desiderio di Aurora Vella, studentessa diciasettenne di Salaparuta, eletta lo scorso 28 agosto 2020 a Gioiosa Marea “Miss Mondo Sicilia 2020”, non è quello di diventare modella o attrice ma bensì quello di diventare “stilista”.

“Sono fortemente intenzionata- afferma la neo miss-di fare la stilista creando un mio marchio che produca capi di abbigliamento, accessori e calzature esclusivamente con tessuti ecologici”. La giovanissima bellezza preferisce restare con i “piedi piantati a terra”.

”Sì infatti-dice Aurora Vella-finito il liceo proseguirò il mio percorso di studi scrivendomi all’Università di Milano per frequentare il corso di Polimoda”. Dunque lei intende decisamente far leva, per affermarsi nel mondo del lavoro, non tanto sui suoi “invidiabili connotati di natura fisica ma bensì sulle doti del proprio intelletto”.

Aurora Vella, che frequenta il 5 anno del Liceo Scientifico M.Cipolla di Castelvetrano, aveva conquistato lo scorso 1 marzo, sempre a Gioiosa Marea, il diritto a partecipare alla semifinale del concorso “Miss Mondo 2020”.

In programma a Gallipoli dal 29 novembre all’8 dicembre 2020. Superando la semifinale (nel corso di una cena di gala) Aurora Vella sfilerà, assieme ad altre 50 bellezze, per la finalissima nazionale che si terrà sempre a Gioiosa Marea rappresentando la Regione Sicilia.

“Mi sento molto carica ed ottimista-sottolinea Miss Aurora Vella-per la finale di Gallipoli. Non sarà sicuramente facile vincere perché la concorrenza a livello di altre bellezze in gara è elevata. Ma io ci spero ardentemente. Colgo l’occasione per ringraziare i miei genitori che mi hanno sostenuto e motivata fin dall’inizio di questa avventura. Se dovessi conquistare il titolo di Miss Mondo 2020 dedicherò la vittoria a loro che hanno sempre creduto in me. Mi preme ringraziare anche i miei agenti interregionali Valeria Pellegrino e Mario Vitolo che mi hanno insegnato tanto”.

Il suo hobby preferito e la sua passione più grande?

“Come hobby su tutti-risponde Miss Vella-decisamente lo sport che pratico molto per tenermi in forma.Mentre la mia passione più grande è la moda, in particolare mi diletto a disegnare abiti”.

Quale è la sua attrice preferita?

“ E’ Angelina Jolie”.

E il suo attore preferito?

"Il mio attore preferito-risponde Miss Aurora-è Tom Ellis, protagonista della serie TV Lucifer”.

I suoi cantanti preferiti?

”Non ho preferenze particolari come cantanti-dice Aurora Vella-ascolto molta musica rap e trap sia Americana che italiana”.

Il personaggio televiso che ammira di più?

“Mi piace molto Ilary Blasi”.

E l’uomo politico?

“Al momento non c’è nessun esponente politico che ammiro”.

Ha una squadra calcistica del cuore?

“Inter,sempre Amala”, risponde perentoriamente.

L’ultimo film che ha visto?

“E’ Hachiko-risponde Aurora Vella-un film molto commovente che solo chi ama gli animali può capirne il senso”.

Mentre il suo ultimo libro letto?

“Ad un metro da te”, una storia molto toccante che mi ha colpito nel profondo”.

In una donna è più importante il fisico o l’intelligenza?

“Sicuramente l’intelligenza in una donna-dice Aurora Vella- deve sempre prevalere, però penso che il giusto connubio sia bella ed intelligente”.

Come ha trascorso il periodo del Lockdown?

"Il periodo del lockdown l’ho trascorso egregiamente-dice miss Vella- nonostante la paura e la tristezza di tutto ciò che si sentiva in Tv, sono stata bene. Perché ho passato le mie giornate tra studio,allenamenti e mi sono anche dilettata in cucina preparando pietanze sia dolci che salate. Inoltre ho avuto anche più tempo da trascorrere con la mia famiglia e miei cagnolini”.