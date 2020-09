Tampone negativo per il Sindaco di Gibellina Salvatore Sutera. "Ad oggi nessun positivo. No alle catene di notizie che creano allarmismi"

di: Comunicato Stampa - del 2020-09-04

Il Sindaco di Gibellina Salvatore Sutera negativo al Covid-19. Era stato presso il ristorante focolaio di Salemi e si era posto in quarantena volontaria. Lo stesso ne ha dato comunicazione raccomandando prudenza:

"Come tutti sapete la situazione, in relazione al focolaio legato al ristorante di Salemi, è in evoluzione e si stanno facendo a cura degli organi preposti dell’ASP, tutte le indagini e i controlli dovuti. Abbiamo assistito in questi giorni a deprecabili catene di notizie non controllate che non fanno altro che creare allarmismi e innescare paure che non servono e non fanno bene a nessuno. Vi invito ad ascoltare solo le notizie ufficiali degli organi preposti che sono: il dipartimento di prevenzione dell’ASP, il Comune.

Per quanto riguarda Gibellina, non c’è ad oggi nessun positivo. Io stesso mi sono sottoposto al tampone che è risultato negativo. Vi ricordò che la cosa più importante è quella di seguire le regole di base: distanziamento e mascherine".