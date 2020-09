di: Redazione - del 2020-09-06

Della segnalazione dei tubi in acqua sulla spiaggia di Triscina, resta il cartello della Polizia Punicipale sommerso dall’acqua, mentre non si è provveduto ad eliminare il pericolo per i bagnanti.

A segnalarcelo alcuni lettori dopo che anche la Capitaneria di Porto con apposito provvedimento ha segnalato la situazione di pericolo