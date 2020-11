Una nuova università per perfetti barman in Etiopia

del 2020-11-11

(ph. danramirez / Pixabay)

Una delle prime azioni della vita quotidiana degli italiani è senza dubbio quella di andare a preparare il caffè, per ricevere la carica necessaria dopo essere stati tirati giù dal letto da quel fastidioso suono penetrante della sveglia sul comodino. Per coloro che non sono vincolati al solo caffè forte e nero, sono possibili tantissime varianti per conferirgli un aroma speziato come nel caso dell’aggiunta di cannella a beneficio del palato e della salute .

A proposito della seconda bevanda più diffusa al mondo , la novità è la creazione del primo istituto di istruzione superiore che erogherà corsi e condurrà ricerche incentrate esclusivamente sull'industria del caffè in Etiopia. I lavori sono già cominciati, con un investimento di 50 milioni di euro.

Il Coffee College, che inizierà a offrire corsi il prossimo anno, terrà sei corsi nel programma universitario dell'industria del caffè: torrefazione, commercio e branding, metal & engineering, produzione di energia elettrica e decentralizzata, acqua e distribuzione dell'acqua, media.

Il College, che è in fase di preparazione per l'apertura in Etiopia, fornirà anche ispezione, test e verifica dei servizi di caffè. Offre un diploma e una laurea di primo livello rispettivamente dopo due e quattro anni. Per un master sono necessari altri due anni.

Con un campus in Austria e la sua sede centrale scientifica e di ricerca a Monaco di Baviera, in Germania, il College prevede di costruire una sede amministrativa ad Addis Abeba. La costruzione dell'edificio amministrativo dovrebbe iniziare all'inizio del 2021. Nel frattempo le lezioni dovrebbero iniziare nel primo trimestre del 2021 utilizzando le le strutture delle università esistenti, inclusa l'Università di Addis Abeba.

I proprietari del College, che gestiscono un'attività di torrefazione del caffè in Austria, hanno scelto l'Etiopia come destinazione a causa dell'enorme potenziale per l'industria del caffè.

Il caffè è il principale generatore di valuta estera per il paese. Con più di 400 esportatori di caffè e 30 società di import-export, l'ultimo anno fiscale del paese ha visto un gusher con 290.125 tn di caffè venduti e 854,2 milioni di dollari generati. Ciò rappresenta un aumento del volume del 17,4% e un aumento del valore del 12% rispetto all'anno fiscale precedente.

Il valore unitario del caffè etiope nel mercato internazionale è in calo. Un chilo veniva venduto per 3,90 dollari tre anni fa, ma è sceso a 3,30 dollari nell'anno fiscale 2018/19.