Come riconoscere un soggetto narcisista e manipolatore? Ecco i segnali che possono aiutare

di: Dott.ssa Fabrizia Modica - del 2020-11-21

Abbiamo già affrontato in questa rubrica l’argomento del narcisismo. Oggi cerchiamo di individuare quelli che sono i segnali che possono aiutarci ad identificare un partner manipolatore. Abbiamo già visto come dal punto di vista psicologico il soggetto narcisista si identifichi con una persona innamorata di un'immagine di sé idealizzata, costruita ad hoc per nascondere quella reale più fragile; un soggetto che ha bisogno di creare un "falso sé" potente e grandioso, per difendersi da tutte quelle componenti che potrebbero farlo sentire incapace.

Ma ciò che caratterizza principalmente il narcisista è l’uso di comportamenti manipolatori per potere ottenere conferme e gratificazioni. Da questo quadro si evince come avere una relazione con un soggetto con tali caratteristiche di personalità possa risultare di difficile gestione.

Come facciamo quindi a riconoscere se abbiamo a che fare con un soggetto narcisista e manipolatore? Esistono dei segnali che possono aiutarci:

1. La conversazione è unidirezionale.

2. Mostra disprezzo verso gli altri.

3. Parla spesso di sé stesso e delle sue vittorie.

4. Mostra poco interesse verso le persone.

5. Si percepisce come una personalità grandiosa.

6. Tende a manipolare gli altri, soprattutto il partner.

7. Non accetta la sconfitta o il fallimento.

Il narcisista quasi sempre dà vita a relazioni problematiche che creano molta sofferenza e disagio nel partner. Proprio per questo la reazione più comune è quella della vendetta, il voler fare del male a chi ci ha illuso, ferito e manipolato. Questa non rappresenta la soluzione migliore, piuttosto è meglio opporre un rifiuto deciso e smettere di fornire nutrimento al narcisismo del proprio partner.