Il Comune di CVetrano tornerà ad avere i Revisori dei Conti. Oltre duecento le candidature arrivate

Si eleggeranno in Consiglio comunale il prossimo due Dicembre i tre revisori dei conti tra le 207 candidature arrivate da parte di professionisti dottori commercialisti ragionieri iscritti all'Albo.

Ne abbiamo parlato per saperne di più con il Consigliere Comunale Francesco Casablanca, componente della Commissione Finanza, il quale ai nostri microfoni ha chiarito che: "La nomina avverrà per sorteggio e ogni componente percepirà 12.890 Euro all'anno più diaria mentre il Presidente avrà un compenso dal Comune di 19.335 Euro.

Si tratta di figure fondamentali per la vita di un ente perché dovranno dare i loro pareri di legittimità vincolante è obbligatorio per esempio a qualsiasi variazione di bilancio per fare un esempio. Questa figure dovevano già essere organiche all Amministrazione comunale da tempo".

La scelta ricadrà sui soggetti che verranno ritenuti essere i più qualificati quanto a esperienza e titoli