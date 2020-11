Salvino Gancitano assolto dopo il processo seguito al servizio di Striscia la Notizia. "Liberato dal disonore"

di: Redazione - del 2020-11-23

Assolto il noto farmacista di Marinella di Selinunte Salvino Gancitano per non aver commesso il fatto. Il procedimento giudiziale in questione era scaturito da un servizio televisivo, trasmesso nel corso della puntata di Striscia la notizia del 29.11.2014, denominato “Santino l’inviato speciale” realizzato da Edoardo Stoppa. Con sentenza del 23.11.2020, emessa dal Tribunale di Marsala, nella persona del Dott. Vivona, l’imputato è stato assolto dai reati ascrittigli per non aver commesso il fatto.

Gli Avv. ti Ignazio Cardinale e Ferdinando Giannilivigni, esprimono grande soddisfazione per l’assoluzione del proprio assistito, rilevando come nel corso dell’istruttoria dibattimentale non sia emerso alcun elemento di prova in ordine ai reati contestati al noto farmacista.

Il Dott. Gancitano, dal canto suo afferma: “dopo quarant’anni di totale dedizione e amore verso la borgata di Marinella di Selinunte, colpito da questo attacco alla mia persona, avvenuto – peraltro -in un momento difficile della mia vita, oggi finalmente mi sento libero dal disonore che mi è stato buttato addosso.”

I reati contestati al Dott. Gancitano Salvatore erano gli art. 348 c.p. ("Esercizio abusivo di una professione") e art. 443 ("Commercio o somministrazione di medicinali guasti") del Codice Penale.