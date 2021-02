A CVetrano ieri distribuzione di beni alimentari e non solo per i più bisognosi grazie all’Ass. Opera Elim

di: Redazione - del 2021-02-05

In queste settimane, anche in lockdown, l'associazione Opera Elim di Castelvetrano, rappresentata da Tommaso Pipitone con l'aiuto delle Chiese Evangeliche di Castelvetrano e Petrosino ha distribuito, in alcuni comuni, viveri di prima necessità, forniti dall'Associazione Opere di Carità di Carini nella persona di Nelly Palazzo.

Non solo viveri, come pasta, riso, pane, legumi, bevande, acqua, biscotti, marmellata e frutta, ma anche il calendario del 2021 e soprattutto, ieri mattina, si è effettuata la distribuzione, presso le case popolari di Castelvetrano in via Campobello, di una infornata di panini caldi, che sono stati accettati volentieri.