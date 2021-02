Istituito lo sportello di ascolto psicologico all’I.C. Lombardo Radice-Pappalardo

di: Comunicato Stampa - del 2021-02-08

Dal prossimo 8 febbraio per tutti coloro che frequentano l’I.C. Lombardo Radice-Pappalardo ci sarà un aiuto in più per affrontare e superare il disagio emotivo provocato dalla diffusione della pandemia da COVID19.

La soluzione che è stata escogitata è quella di attivare uno Sportello di ascolto psicologico rivolto al Personale della scuola, ad alunni e famiglie.

Lo sportello, finanziato con fondi appositi del Ministero dell’Istruzione, ha lo scopo di offrire spazi di ascolto, confronto e riflessione su peculiarità e difficoltà incontrate nella relazione educativa e per ripristinare una normale dimensione emotivo-psicologica come elemento essenziale per lo sviluppo integrale della persona.

Lo psicologo individuato dalla scuola è la Dott.ssa Giuseppina Trinceri, che ha una pluriennale esperienza nella gestione di sportelli d’ascolto.

La fruizione del servizio che, nel rispetto del protocollo di sicurezza della scuola, si svolgerà on line, garantirà al massimo il diritto alla riservatezza, infatti per le richieste di incontro è stata creata una e-mail dedicata, alla quale accederà soltanto la psicologa, che fisserà gli appuntamenti per singolo richiedente e gestirà l’incontro su piattaforma Microsoft Teams.

Per presentare gli obiettivi e le modalità di fruizione del servizio sono indetti due incontri su piattaforma Microsoft Teams:

- 08/02/2021 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 destinato ai Docenti coordinatori delle classi/sezioni

- 15/02/2021 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 per i Rappresentanti dei genitori delle classi/sezioni che accederanno alla riunione utilizzando il nome dell’alunno/a e con il link che verrà loro inviato dai coordinatori di classe.

Sul sito della scuola www.icradicepappalardo.edu.it verrà creato uno spazio apposito dedicato allo Sportello di ascolto psicologico, al cui interno si troveranno le informazioni relative al servizio.