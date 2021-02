Film Rai "Una sola Madre". Casting anche a Mazara e CVetrano

di: Redazione - del 2021-02-11

La 11Marzo Film, nota società di produzione di film e serie televisive di successo, produrrà un nuovo film per la Rai, dal titolo “Una sola Madre” con la regia di Andrea Porporati.

Le riprese del film saranno effettuate a partire da marzo in Sicilia e per l’occasione si terrà un casting in provincia di Trapani, volto alla ricerca di bambini/e siciliane tra i 6 e 9 anni e adulti dai 18 ai 65 anni nella zona di Castelvetrano, Mazara e Marsala.

Chi fosse interessato dovrà inviare in un’unica mail il seguente materiale:

-Una foto primo piano su sfondo neutro (parete bianca) che sia nominata con cognome e nome;

-Una foto figura intera su sfondo neutro (parete bianca) che sia nominata con cognome e nome;

-Carta identità e tessera sanitaria in corso di validità. In caso di minore allegare documenti di entrambi i genitori e due contatti telefonici.

Il materiale deve essere inviato all'indirizzo mail [email protected]

Oppure collegarsi al seguente link : https://basebear.com/login.aspx... (accedere all’area pubblica cliccare in alto a sinistra sul simbolo + aggiungi e compilare il modulo caricando n°2 foto.) e in questo modo si verrà inseriti automaticamente in archivio.

Inoltre, in osservanza delle direttive anti covid, i partecipanti alle riprese saranno sottoposti a test sierologico o tampone rino faringeo.