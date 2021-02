Villa Paola “L’Arte del gusto”, una "sfida" al femminile tra ristorazione di qualità, innovazione e sapori mediterranei

di: Publiredazionale - del 2021-02-18

“Noi ci siamo”. Con rinnovato ottimismo tre giovani donne continuano “appassionatamente” a puntare sulla ristorazione. Le protagoniste sono: Valentina, la proprietaria del locale, lo Chef Cristina e la responsabile di sala con il suo solito sorriso la giovane Piera. Protagoniste di Villa Paola “L’Arte del gusto”, che anche nel minimo dettaglio, è sempre in “quota rosa”.

Lo chef è Cristina Morrione che da 15 anni esercita il suo lavoro e, come la stessa si definisce "chef per pratica e per passione". Ad otto anni “giocava” a fare lo chef nel ristorante dello zio a Gibellina dove era diventata la mascotte del locale.

“Il mio praticantato inizia a Marsala presso un noto locale sul mare dove ho imparato l’arte della banchettistica, o come si dice “banqueting” che richiede molta professionalità e accuratezza. Lì si può dire inizia la mia gavetta, poi a Favignana ad imparare l’arte culinaria della lavorazione e dei sistemi di cottura del tonno. Dopo l’esperienza in Sicilia sono andata in Spagna, dove ho imparato la cucina internazionale in un noto ristorante italiano collaborando con chef tunisini e spagnoli. Il ritorno in Italia mi porta nella capitale dove ho modo di imparare anche l’arte ciociara e di seguito il mio ritorno in Sicilia”.

A 37 anni ti senti una chef esperta?

“Sarebbe un errore imperdonabile. Non si deve mai finire di studiare e di imparare. La mia è una cucina tradizionale e innovativa nello stesso tempo, stagionale e a chilometro zero dove il “padrone di casa” Gaspare Guarino mi porta il meglio che trova la mattina, mi riferisco alla carne, al pesce e alle verdure”.

Hai un ricettario fisso?

“Se vogliamo intendere che preparo sempre gli stessi piatti no. Mi piace giocare con gli ingredienti, provo i nuovi piatti, li sbaglio, li rifaccio fino a quando i miei collaboratori non mi dicono che il risultato non solo li ha convinti nel palato, ma immaginano che possa intrigare il gusto del cliente.

Vorrei aggiungere che la cucina è in costante ‘work in progress’, una ricerca per arrivare al piatto definitivo, una evoluzione senza mai fermarsi, così come il pizzaiolo che deve sempre aggiungere qualcosa di suo”.

Cosa pensi della cucina gourmet, quella che chiamano da intenditori?

“È una forma d’arte bellissima dove ogni chef, rappresenta un elemento base, di carne o di pesce, in maniera personale, aggiungendo quel tocco di estro, di raffinatezza, frutto di un duro lavoro. Bisogna amare il proprio lavoro per essere sempre creativi dall’antipasto al dolce. E poi per fortuna, la nostra cucina mediterranea mette tutti d’accordo”.

Chi “comanda in sala” è la giovane Piera Lombardo, sorridente ma autoritaria e critica sul suo lavoro.

Da dove comincia il tuo lavoro?

“La mise en place, cioè il completo allestimento della tavola, a seconda del servizio che si dovrà svolgere sia esso banchetto o ristorazione, è il primo biglietto da visita del locale e noi all’interno de “L’arte del Gusto, siamo molto esigenti e direi abbastanza pignoli. Una tavola ben sistemata con un ottimo tovagliato e tutto il resto, seguendo le regole che riguardano oltre all’apparecchiatura del tavolo, anche la sistemazione delle sedie, la pulizia della sala, l’allineamento dei tavoli per fare qualche esempio, rappresentano il biglietto da visita di ogni locale.

Il mio primo approccio con il cliente che andremo a servire, deve essere accattivante, dobbiamo acquistare la sua fiducia, spiegando i piatti, chiedendo subito se ci sono delle intolleranze e consigliando il vino in base alla pietanza.

Quando i nostri avventori si alzano dal tavolo devono essere contenti di essere stati con noi e dopo il dolce (ricordo le apprezzate cassatelle di ricotta con farina di Tumminìa della signora Fina) e il caffè, spesso si intrattengono con noi per parlare, si fermano nella corte del Baglio o fanno una passeggiata tra il viale delle palme e degli alberi di ulivo. Qui da noi, intendo al Baglio Villa Paola, il tempo sembra essersi fermato.”

Ultima tappa il conto sotto il sorriso della titolare Valentina Guarino: “Di solito c’è il detto pagare e sorridere. Per soddisfare il cliente alla fine l’importante è che ci sia il giusto rapporto qualità prezzo. Se offro pesce fresco non potrà mai avere il costo del congelato così come i vari tagli della carne e la loro provenienza di origine, faccio un esempio la scottona o la chianina hanno un prezzo diverso da un normale taglio di carne.

Accontentiamo al massimo il cliente ma non ci risparmiamo mai sulla qualità del cibo e chi è venuto da noi sia per banchetti che per la normale ristorazione è ritornato perché la nostra migliore pubblicità resta sempre il “passaparola.”

Non vi resta che conoscere le tre padrone di casa che troverete sulla S.S. 115 Km 1,500 Villa Paola “L‘Arte del Gusto”, aperto per ora ogni sabato e domenica a pranzo. Per saperne di più telefonare a: 0924/81814 o 333 9281444 .

Le tre donne vogliono concludere l’intervista con un loro preciso messaggio: “Noi rappresentiamo l’innovazione, ma alle nostre spalle abbiamo un grande pilastro, un punto di riferimento che è il nostro direttore Gaspare Guarino, sempre pronto a guidarci e a darci consigli, dall’alto della sua grande esperienza. Raggiungeremo quest’anno un traguardo molto importante, 10 anni di attività e gestione di “Villa Paola”, e il nostro intento, quando sarà possibile, sarà ringraziare tutti i nostri clienti con un aperitivo offerto dalla casa”.