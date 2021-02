Nuovo singolo per la giovane band partannese “Partanna Gang”

di: Redazione - del 2021-02-19

La passione per la musica trap e un sogno in comune, è questo ciò che unisce quattro giovani che stanno cercando di farsi conoscere con un nuovo progetto, “Partanna Gang”, un omaggio alla loro città e un nuovo singolo, già disponibile su Youtube.

Queste le parole dei ragazzi:

“Siamo un gruppo di giovani partannesi con in comune la passione per la musica Rap/Trap, attraverso la quale raccontiamo la nostra generazione e le nuove mode che stiamo vivendo. Cerchiamo di farci conoscere sul nostro canale Youtube, "Partanna Gang", per provare a realizzare il nostro sogno. Noi siamo Salvo Romualdo (in arte JudGed) 18 anni, Nicola Aiello (in arte RickyIce) 24 anni, Antonino Romualdo (in arte TonyX) 18 anni e Giuseppe Mauceri (in arte Juma) 23 anni.

Il nostro gruppo si chiama Partanna Gang, questo nome nasce dal nostro paese dal quale vogliamo comunicare ed esplodere. Per noi la musica è parlare con un foglio. È cultura, è stato d'animo, è difficile spiegare una cosa così complessa non usando le parole chiave. La trap per noi è uno sfogo, quando scriviamo dei pezzi cerchiamo di mettere all'interno sempre qualcosa di noi stessi e trasmetterla agli altri.

Il nostro ultimo pezzo si intitola "Big Babol", abbiamo scritto noi il testo, lo abbiamo provato, riprovato e siamo andati a registrarlo a Mazara del Vallo da un nostro carissimo amico e produttore che gestisce la Masashi Records ed è stato disponibile anche per il montaggio del video che è stato girato in gran parte presso Santa Ninfa e Partanna.

Abbiamo raggiunto numeri importanti su Youtube e per questo siamo molto soddisfatti perché in pochissimo tempo abbiamo fatto tanto. Non ci siamo ancora esibiti in pubblico, ma sono tante le richieste che ci stanno arrivando, sono tante le persone che ci vogliono ascoltare e quindi presto organizzeremo un evento.

Abbiamo tanti progetti da realizzare e tanti obbiettivi da raggiungere. Stiamo pensando anche ad un disco. Prestissimo fuori tantissime novità.

Potete seguirci su facebook sulla nostra pagina ufficiale "BIG BABOL - Partanna Gang" o iscrivervi al nostro canale Youtube. Correte a vedere il video ufficiale di "BigBabol".

Un ringraziamento speciale va CastelvetranoNews per l'articolo e un grazie di cuore a tutta la gente che ci sta supportando”.