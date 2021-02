Il lettore scrive: “Sempre più disagi e traffico negli orari di chiusura ex via Scinà”

di: Redazione - del 2021-02-21

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione del lettore Marcello Filippone, il quale si è rivolto alla nostra Redazione per segnalare i disagi alla viabilità conseguenti all’inibizione al traffico (partita in via sperimentale ma divenuta definitiva ieri con l’installazione di apposita segnaletica di divietò) della via Ferruccio Centonze (ex via Scinà), dall'intersezione con la via V. Veneto, durante le ore 08:00-09:00 e 13:00-14:00 decisa a seguito degli assembramenti dei genitori che si erano formati all’uscita degli alunni dalla scuola elementare “Verga”.

P.S. L’Automobile dei Vigili si è trasformata in decisione definitiva con relativo cartello come ampiamente previsto. Adesso tutti gli studenti che provengono dalle varie scuole di Viale Roma e che imboccheranno la via Tagliata per evitare ingorghi, magari per andare presso i paesi limitrofi, rimarranno imbottigliati. Adesso è d’obbligo sapere da dove è arrivata la scellerata decisione.