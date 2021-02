Il nuovo Presidente Draghi porta una ventata di ottimismo in Borsa

di: Francesco Accardi - del 2021-02-23

La “staffetta” politica non è quasi mai positiva, anzi spesso porta a incomprensioni e malumore tra vecchi e nuovi incaricati. Il nuovo governo Draghi però parte con il piede giusto, riportando il Btp a un minimo storico.

“Effetto Draghi” sul Btp italiano

La fase positiva è iniziata nel momento stesso in cui è stato confermato il nome di Draghi per la guida del Paese. Per la prima volta negli ultimi dieci anni, il Btp scende sotto lo 0,50% e continua a calare. Nel frattempo, anche lo spread Btp/Bund si muove in direzione 91 punti base in seguito a delle sedute positive per Piazza Affari e per le altre piazze europee. Milano segna infatti un +0,31%, mentre Francoforte sale del +0,67%. Nessun cambio di rotta all’orizzonte, gli analisti prevedono che l’andamento positivo possa proseguire anche nelle prossime sedute.

Il mercato negli altri Paesi europei e oltreoceano

Il trend si rivela più ampio del previsto e tutti i Paesi limitrofi all’Italia si avvicinano all’area zero: il corrispettivo Btp della Spagna scende a 0,15%, il Portogallo addirittura a 0,07%. Bene anche le borse delle singole nazioni: in una singola giornata, Milano chiude con +1,48%, Londra con un +0,49%, Francoforte sale dello 0,02% e Parigi dello 0,47%. Wall Street si mantiene in linea con i rialzi dopo una solida apertura e la sesta chiusura positiva consecutiva: l’indice Dow Jones aumenta del +0,37%, lo S&P dello 0,32% e il Nasdaq dello 0,64%.

Gli indici “record” di questo periodo finanziario, uno è inaspettato

Alcuni indici hanno fatto notizia per i recenti rialzi e avranno sicuramente addosso gli occhi degli investitori nelle prossime settimane.

Bitcoin

In primis c’è il Bitcoin , che dopo un’angosciante fase di calo torna a salire verso i 44 mila dollari grazie a un investimento sostanzioso in data 8 febbraio 2021. Dietro questa mossa c’è nientemeno che Elon Musk, che ha deciso di puntare 1,5 miliardi di dollari sulla criptovaluta.

Oro e argento

L’oro è in lieve rialzo sui mercati asiatici: viene scambiato a 1.816,61 dollari l’oncia, con un guadagno dello 0,14%. In aumento anche l’argento, che ora si trova a 27,13 dollari (+0,41%) e che un buon numero di analisti ipotizza salire ulteriormente nei mesi a seguire.

Petrolio

A sorpresa, vista la spinta “green” generale, risale il petrolio. Per la prima volta torna a quota 60 dollari al barile, con un rialzo del +1,47% dopo un anno in netto calo.

Previsioni per i prossimi mesi di governo Draghi

In seguito alla nomina del nuovo Presidente del Consiglio , un naturale periodo di assestamento del mercato finanziario era previsto. Tuttavia, dopo ormai due settimane di “rodaggio” si può dire che il sentimento si sia effettivamente confermato positivo e la possibilità di assistere a una rinascita del settore finanziario si fa sempre più concreta. Non esistono certezze sul lungo termine, dato che di mezzo ci sono anche una pandemia, la campagna vaccinale, nuovi livelli di indebitamento futuri e imprevedibili sviluppi politici; ma la politica di Draghi ha già ottenuto il consenso del pubblico e il nuovo Presidente potrebbe di fatto guidare il Paese verso una nuova e più fiorente economia.

I punti forti del nuovo Presidente

Gli investitori sono già invaghiti del “curriculum” del nuovo Presidente, che ha un passato lavorativo di tutto rispetto. Oltre ad essere un economista e il presidente della BCE, è stato il Governatore della Banca d'Italia (fino a ottobre 2011) ed è consigliere della Banca dei regolamenti internazionali. Dal 2006 è presidente del Financial Stability Board, un organo internazionale che si occupa della vigilanza sui mercati finanziari per garantirne la stabilità. Infine, rappresenta l’Italia in numerosi altri organi internazionali.