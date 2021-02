Spettacoli di musica classica e lirica al Selinus post Covid. Stanziati 25 Mila Euro di fondi regionali. Avviso del Comune

di: Redazione - del 2021-02-22

In foto: Il teatro Selinus (ph. wikipedia)

Il Comune di Castelvetrano ha diffuso un avviso volto all’individuazione “di manifestazioni di interesse finalizzate all’individuazione di soggetti e/o associazioni interessati all’organizzazione, realizzazione e messa in scena di una rassegna teatrale di musica classica e lirica da tenersi al Teatro Selinus”.

Considerato il perdurare dell’emergenza sanitaria, l’Amministrazione intende programmare attività di spettacolo, nel rispetto della normativa anticovid, da un lato per offrire al pubblico attività culturali di svago e dall’altro per dare un’opportunità ai lavoratori del teatro fortemente penalizzati dalla pandemia.

La somma prevista per aprire le porte e gli spazi del Teatro Selinus, per far allestire e mettere in scena le rappresentazioni di musica classica e lirica è pari a € 25.000,00. Occorre precisare che la somma è finanziata dall’Assessorato Regionale attraverso un bando, cui il Comune di Castelvetrano ha partecipato risultando inserito nell’elenco dei Comuni beneficiari.