Come sono cambiate le nostre relazioni in questi mesi di pandemia?

di: Dott.ssa Fabrizia Modica - del 2021-02-24

La pandemia, ha generato una serie di modifiche alla nostra routine, al nostro stile di vita e anche alle nostre relazioni che inevitabilmente si sono modificate nel corso di questi mesi. Sia che si parli di rapporti di amicizia o relazioni amorose, una cosa è certa, i nostri rapporti sono mutati.

Quando parlo di cambiamento, non parlo solo in termini negativi, anche perché io tendo spesso a dare al termine “cambiamento” un’accezione positiva, in quanto cambiare è un processo che deriva, il più delle volte, da un’evoluzione personale che richiede consapevolezza e crescita.

Molti rapporti infatti, sono mutati positivamente, proprio perché la distanza forzata, l’impossibilità di abbracciarsi o ritrovarsi nei momenti di convivialità ha posto in risalto l’importanza di certi legami, la cui mancanza ha avuto un peso non indifferente nelle nostre vite.

Anche all’interno delle proprie mura domestiche, molte coppie hanno riscoperto la capacità di reinventarsi, di “essere insieme”, di ritrovarsi nel proprio nido lontano dalla frenesia lavorativa e allo stesso tempo hanno riscoperto la capacità di adattarsi alle nuove regole, divenendo “maestri, cuochi e personal trainer”.

Ma la stessa medesima condizione, ha generato rottura, incomprensioni, fratture all’interno di coppie di amici, fidanzati, coniugi. Quelle stesse condizioni che hanno dato valore e importanza ad alcuni legami, hanno anche messo in risalto difficoltà e problemi che hanno portato alla chiusura o all’allontanamento del rapporto.

La pandemia infatti ha prodotto la fine di tutti quei rapporti precari e periferici e ha dato la possibilità di riflettere sui nostri affetti chiarendo dentro di noi il valore e l’importanza di ognuno di loro.