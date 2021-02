Da Las Vegas al proprio smartphone, viaggio tra i casinò più famosi del mondo

di: Francesco Accardi - del 2021-02-25

Il mondo dei casinò è strettamente legato a un immaginario di edifici lussuosi ed eleganti, tecnologie all'avanguardia e giochi adrenalinici, un tempo meta di viaggi all'insegna del divertimento: queste caratteristiche oggi non sono più solo appannaggio dei casinò fisici, anzi, molto spesso sono rintracciabili anche nei casinò online, con risultati inaspettati.

Tra tradizione e novità: i casinò online e il confronto con quelli “tradizionali”

Oltre ai grandi nomi ben noti in tutto il mondo come Las Vegas, Atlantic City e Macao (senza dimenticare le tante mete presenti sul territorio europeo), anche i casinò online stanno attirando una nuova platea di giocatori: grazie all'ampia offerta costantemente aggiornata e alle grafiche accattivanti, sono in grado di mettere a disposizione dei propri utenti sia giochi tradizionali come roulette, blackjack e poker che slot machine all'avanguardia, il tutto da aggiungere a una varietà e quantità di servizi che solo le piattaforme online possono offrire ai propri utenti.

Per colmare le distanze con l'esperienza di gioco tradizionale, inoltre, molti casinò dispongono di sezioni apposite dedicate ai giochi live: si tratta di partite a roulette, blackjack e tanti altri giochi portate avanti in tempo reale da croupier esperti grazie allo streaming, in modo da unire le riprese in diretta del tavolo da gioco durante la partita alle interfacce digitali pensate per poter tenere d'occhio ogni fase del gioco (sia da computer che da smartphone), proprio come nei casinò “tradizionali”.

I nomi irrinunciabili del mondo dei casinò: da Las Vegas a Montecarlo, passando per l’Asia

Nonostante il successo dei casinò online, comunque, il turismo verso quelli fisici continua a riscuotere interesse da parte dei giocatori, degli esperti ma anche più semplicemente dei turisti curiosi che desiderano scoprire anche solo per una sera cosa si prova a visitare alcuni dei luoghi più famosi del mondo.

Lo sfarzo e le luci dei casinò più conosciuti sono infatti motivi di grande attrazione per il turismo, che ogni anno continua a generare numeri da capogiro tra ingressi e servizi aggiuntivi richiesti durante viaggi e soggiorni nelle mete più popolari legate al gioco.

In America il mercato continua a essere diviso tra Las Vegas, in Nevada, tappa storica e imprescindibile per chiunque si trovi a viaggiare negli Stati Uniti , con i suoi hotel lussuosi , la vita notturna sempre attiva e le riproduzioni dei più grandi monumenti del mondo (che già da soli bastano a rappresentare un’attrazione irrinunciabile), e Atlantic City nel New Jersey, altra famosa tappa per gli amanti del gioco nei casinò.

Anche l'Asia si sta facendo strada tra i nomi di fama mondiale, basti pensare al casinò The Venetian di Macao, al Marina Bay Sands di Singapore o al City of Dreams di Manila, e pure l’Europa continua ad attrarre turisti e appassionati grazie al rinomato Casinò di Montecarlo, a quello di St. Moritz in Svizzera e alle numerose case da gioco presenti sul territorio spagnolo.

Che si tratti di casinò fisici o casinò online, perciò, il fascino delle case da gioco non sembra diminuire e anzi, tra innovazioni e novità, è sempre un motivo di attrazione e fascino non indifferente, arricchito anche dalla presenza di piattaforme digitali all’avanguardia.