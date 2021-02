Castelvetrano piange la scomparsa di Nicola Fanella. Una vita per la famiglia e al servizio degli altri

del 2021-02-28

All’età di 66 anni è morto Nicola Fanella, dopo avere combattuto per anni contro la malattia del secolo, per complicazioni connesse al Covid. Grande lavoratore, padre esemplare, era uno dei volontari del servizio “Angeli per la vita”, fondato insieme alla moglie Rosy Milazzo. La domenica lo si vedeva allo stadio municipale di Castelvetrano in servizio per le gare interne della Folgore.

Marito del consigliere comunale Rosy Milazzo a lei e alla sua famiglia le condoglianze della nostra Redazione.