Abbellire le vie di Castelvetrano con aiuole. Appuntamento domani in Piazza Diodoro Siculo

Domani mattina a Castelvetrano alle 9.30 in piazza Diodoro Siculo (San Giuseppe) visto anche la vicina festività di San Giuseppe, al via l'iniziativa della sistemazione delle aiuole per abbellire un area della nostra cittadina.Ecco l'appello degli organizzatori: "Chi vuole partecipare è il benvenuto magari portando una piantina. Cerchiamo tutti di amare il nostro territorio che merita una valorizzazionea partire dal decoro delle nostre vie"