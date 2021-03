Appello per la cultura del Prof. Bonanno: “ Chi puó doni alla Città pannelli per la Galleria Salinas”

di: Redazione - del 2021-03-09

Le Casse del Comune di Castelvetrano come noto sono esigue. Lo sforzo però di far ripartire la cultura e migliorare la Città tuttavia deve continuare. Ne è l’esempio l’appello di Giuseppe Libero Bonanno, consulente a titolo gratuito alla Cultura del Sindaco di Castelvetrano Enzo Alfano, il quale ha lanciato un appello per la Cultura di cui riportiamo di seguito il testo.

"Alle Associazioni culturali, ai Club di servizio, alle ditte, alle persone di cultura di Castelvetrano,

Qualche giorno fa l'avv. Giovanni Miceli ha rivolto un appello ai cittadini affinché vogliano dare il loro contributo volontario alle attività del Parco archeologico e alla salvaguardia dello stesso; appello al quale mi associo.

Desidero, però, rivolgere un altro appello alle Associazioni culturali, ai Club di servizio, alle ditte, alle persone di cultura di Castelvetrano affinché vogliano collaborare tra di loro e con lo scrivente per la salvaguardia e la valorizzazione dei Beni culturali di Castelvetrano.

In atto, rivesto il ruolo, soltanto tecnico e gratuito, di "esperto" per la Cultura del Comune, per nomina del Sindaco. In questa veste, mi sto occupando del Museo, della Biblioteca, degli Archivi e dei monumenti della città. Ho già chiesto, e chiedo di nuovo, la collaborazione dei cittadini, indipendentemente da questioni politiche, al fine della salvaguardia della Cultura.

E' noto che il Comune, per precedenti vicende, non può spendere denaro, se non per spese indispensabili o derivanti da finanziamenti finalizzati. Ovviamente, sono pronto a recepire proposte relative a questi campi di intervento.

Vi prego di contattarmi in questa sede, o per e-mail ( [email protected] ) o venendomi a trovare nei locali della Biblioteca comunale.

Rivolgo una prima richiesta. Abbiamo avuto dal Museo "Salinas" le foto in alta definizione dei principali reperti selinuntini là esposti. Vorrei creare, al primo piano del Convento dei Minimi, una Galleria "Salinas", realizzando 25 pannelli di un metro quadrato, utilizzando le foto suddette. I pannelli, che in futuro potrebbero trovare altra sistemazione, hanno un costo di 50 euro ciascuno circa. Già alcuni si sono fatti avanti. Le associazioni o le persone disponibili possono scegliere il pannello da promuovere, sul quale sarà apposta la scritta "Metopa ... pannello offerto da ... ".

Il turista, che paga 5 euro per entrare al Museo, avrebbe diritto (attraversando così tutto il centro storico) a visitare il Convento, la suddetta Galleria, la Biblioteca gentiliana e gli Archivi.

Inoltre, in piazza Umberto le tombe medievali sono in un pietoso stato di abbandono: abbiamo bisogno di pulirle e di alzare il livello del vetro dal suolo; parliamone.

Ribadisco che collaborando si fa un favore alla città nel suo complesso. Spero nella Vostra disponibilità.

Comunque, come è stato già fatto, le associazioni saranno invitate mensilmente per fare il punto della situazione e, se possibile, per realizzare iniziative comuni.

Grazie. Giuseppe L. Bonanno"