Giuseppe Cimarosa premiato come miglior interprete maschile agli Oscar dello spettacolo equestre

Sono queste le parole emozionanti del castelvetranese Giuseppe Cimarosa, che ha appena ricevuto il premio come miglior interprete maschile de “Il Gala d’Oro in Festival”, (gli oscar dello spettacolo equestre) organizzato dall’Accademia Gala d’Oro, in seno al quale si è distinto con ben 5 nomination, in una selezione veramente ampia. Sono state infatti 60 le performances di artisti selezionati da una commissione composta dai docenti dell’Accademia, tra tutti coloro che hanno partecipato al Gala D’Oro dal 2011 al 2019, cioè durante le ultime nove edizioni di questo show internazionale creato da Fieracavalli.

I lettori di Castelvetranonews che volessero vedere la performance premiata possono farlo a questo link https://youtu.be/vNQKgSWA2JY intitolata “La spada di Zeus”.

Di seguito, l’intervista a Giuseppe Cimarosa.

Com’è avvenuta la selezione?

“I video di queste performances sono state sottoposte al giudizio del pubblico e di una giuria competente. Poi c’è stata un’ulteriore selezione, e tra le varie categorie, ho ricevuto 5 nomination. Ho quindi vinto la categoria miglior interprete maschile, il più importate che potessi vincere insomma. Il Gala d’oro ha una storia molto lunga, di circa 30 anni. Io ho partecipato quasi a tutte le edizioni degli ultimi 7 anni. “

Quali emozioni e sensazioni prova?

“Sinceramente ancora non realizzo bene. La notizia è stata ovviamente comunicata virtualmente e quasi non sembra reale. La cerimonia si svolgerà a Fieracavalli il prossimo novembre. Certamente sono felicissimo, ma mi sembra di non assaporare davvero questa vittoria. Da bambino sognavo di esibirmi al gala d’oro ... era un miraggio, qualcosa di inarrivabile. Poi tutto è accaduto. Sono entrato nella rosa dei big e mi sono esibito in diverse edizioni. Già quello era un traguardo che mi rendeva felice, ma adesso sapere di essere stato eletto il Migliore dei migliori mi sembra davvero incredibile. Mi sento onorato e orgoglioso di me allo stesso tempo.”

Progetti futuri, malgrado la pandemia in corso?

“Per adesso non faccio progetti ... mi dedico alla mia scuola, ai miei allievi e ai miei cavalli ... lavoriamo per potere progettare in futuro. Il nostro è un lavoro molto lungo e richiede pazienza e impegno. Per ora restiamo pazienti e ci impegniamo per potere essere pronti quando si potrà di nuovo tornare in scena.”

La redazione di Castelvetranonews esprime complimenti per questo eccellente risultato ottenuto da Giuseppe Cimarosa, che ringrazia per la disponibilità.