Alla "scoperta" delle zeppole. Ecco ingredienti e preparazione del tipico dolce della nostra tradizione

del 2021-03-12

Facili e golose, le zeppole sono dei dolci molto presenti nella nostra tradizione culinaria siciliana ed italiana. Le riscopriamo con una ricetta proposta dalle “Sorelle in cucina” Isabella ed Alessia Maniscalchi, ai lettori di Castelvetranonews.

Ingredienti

250 gr acqua, 80 gr burro, 5 gr sale, 4 uova, 160 gr farina.

Procedimento

In una pentola abbastanza capiente, versate l’acqua e il burro, aggiungete anche il pizzico di sale e mettete sul fuoco. Fare sciogliere completamente il burro e quando inizia a bollire, aggiungere la farina e mescolare energicamente con un cucchiaio di legno per qualche minuto, fino a quando l’impasto forma una palla.

Togliere la pentola dal fuoco e trasferire il composto in un’altra ciotola e far raffreddare un po'. Successivamente, aggiungere le uova, una alla volta, lasciando assorbire bene ogni uovo, prima di aggiungere il successivo. Con una sac a poche e una punta a stella abbastanza grande, formare le zeppole della dimensione che si preferisce.

Su una teglia rivestita di carta forno, fare due giri, lasciando vuoto il centro e tenendo un po’ di distanza tra loro, perché si gonfiano molto in forno. Preriscaldare il forno a 200°C modalità statico e infornare le zeppole a questa temperatura per i primi 10 minuti, poi abbassate a 180°C per altri 20 minuti. In seguito, spegnere il forno, riaprirlo e richiuderlo, lasciando le zeppole a forno spento per altri 5 minuti.

A questo punto, si possono guarnire le zeppole con la crema pasticcera, aiutandosi con la sac a poche. Riempite bene prima il centro che vedrete all’interno. Mettete un’amarena su ogni zeppola e spolverate con lo zucchero a velo prima di servire.

PS Potete utilizzare questa ricetta sia per farle a forno come noi, o fritte.

Ricetta Crema Chantilly

Ingredienti

500ml di latte, 5 tuorli, 150g di zucchero, 30g di farina’00’ (o amido di mais), mezza fiala di aroma vaniglia, 130g panna da montare

Procedimento

Montare i tuorli con lo zucchero. Una volta diventati chiari e spumosi, aggiungere la farina (a bassa velocità). Versare in un pentolino il latte con l’aroma e far bollire a fiamma moderata. Versare il composto, mescolando con le fruste (senza fermarsi) e riportare a bollire. Appena la crema si addenserà, togliere dal fuoco e metterla in una ciotola coperta con pellicola (facendola aderire su tutta la superficie). Far raffreddare in frigo. Appena fredda, unire la panna montata (con una spatola dall’alto verso il basso, delicatamente.

Ps. Noi prima di aggiungere la panna mettiamo anche 200g di mascarpone incorporandolo con le fruste a media velocità (La renderà più cremosa ).