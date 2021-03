Lifestyle: tutte le curiosità su Yves Saint Laurent

di: Francesco Accardi - del 2021-03-19

Uno dei marchi più iconici nel campo della moda è senza dubbio Yves Saint Laurent. Un marchio che nel corso degli anni ha saputo proporre prodotti eccezionali dal punto di vista qualitativo e che sono diventati ben presto di tendenza. Come ad esempio il profumo Libre YSL , un profumo femminile che è ispirato alla sensualità ed alla libertà e per questo è dedicato a tutte le donne forti che mettono la libertà in cima alla loro scala di valori. Così come fa il marchio Yves Saint Laurent .

Il profumo Libre di Yves Saint Laurent si contraddistingue per una composizione che si apre on essenze di arancio, nella fattispecie di petitgrain, insieme a note di lavanda accompagnate da olio di mandarino e ribes nero. Dopo un attimo, le note di lavanda si manifestano anche nel cuore stesso del profumo, dove condividono il proprio posto con il gelsomino. Sul finire sono ampi i sentori di vaniglia e muschio, ambra e cedro.

Altro profumo d’eccellenza del marchio francese è Paris, una fragranza che dona la possibilità di sentirsi esattamente presso la capitale francese grazie alla composizione che si ispira allo splendido fiore della rosa, che lentamente sboccia all’alba. Le sue note floreali di testa si intrecciano con la viola delicata e il bergamotto fresco, seguite dagli accattivanti accordi di iris. Nel fondo, l’essenza seducente della rosa è esaltata da una combinazione di legno di sandalo caldo, vetiver terroso e vaniglia deliziosa.

Il profumo Paris è stato lanciato sul mercato nel 1983 e da allora è diventato un vero e proprio must have per tutte le donne che amano il noto marchio transalpino.

Le curiosità sul marchio Yves Saint Laurent

Forse non tutti lo sanno ma il fondatore del marchio, ossia Yves Saint Laurent, è nato in Algeria ed ha ereditato la passione per la moda dalla madre. A 17 anni è stato il vincitore del Segretariato Internazionale della Lana, con l'abbozzo di un abito da cocktail. Nella stessa gara c'era un giovane Karl Lagerfeld, in seguito diventato anch'esso un icona. Il suo talento lo spinse a collaborare con uno dei marchi più influenti al mondo, ossia Christian Dior, prima di aprire la propria maison.

Il brand è noto in tutto il mondo non solo per quanto riguarda il mondo della moda ma anche per i prodotti di make up. Un esempio? Touche éclat è campione di incassi dal 1992, non è una novità ma una certezza. In un gesto cancella le occhiaie e ti regala uno sguardo fresco, riposato e disteso.

Oppure baby doll kiss & blush duo stick, due colori moda in un sol prodotto, due prodotti in un unico pezzo e tante combo con cui giocare sulle labbra e sulle gote.